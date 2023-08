Verteidiger hält Gutachter weiterhin für befangen

Anwalt des Angeklagten fordert neue Expertisen und stellt Haftprüfungsantrag / Prozess um Tod auf Zebrastreifen

Kriftel - Warum diese Frau, ich kriege das nicht gebacken!“ Auch acht Jahre nach dem schlimmen Unfall können Freund und Verwandte nicht fassen, auf welch grausame Weise Silke Thielsch am 6. September 2015 nach dem Besuch eines Obstfestes in Kriftel ums Leben kam. Und so sind sie auch gestern wieder ins Frankfurter Landgericht gekommen, um die Neuauflage des Prozesses gegen den Todesfahrer zu verfolgen, der die 41-Jährige auf dem Zebrastreifen „Auf der Hohlmauer“ am Kreisel angefahren und 400 Meter zu Tode geschleift hatte. Zu fünfeinhalb Jahren Freiheitsstrafe wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge war Hendrik R. 2018 verurteilt worden, der Bundesgerichtshof hatte das Urteil aufgehoben, seit einigen Monaten wird neu verhandelt.

Am 10. August der Paukenschlag durch die Kammer: Man ziehe eine Verurteilung wegen Mordes in Betracht, der damals 27-Jährige habe sich als Herr über Leben und Tod aufgespielt, lebensgefährliche Verletzungen aus niederen Beweggründen in Kauf genommen, aus Ungeduld und Ärger, dass das Unfallopfer und ihr Freund, die sich gerade umarmten und küssten, den Überweg nicht rechtzeitig geräumt hatten. Noch im Gerichtssaal war der inzwischen 35-Jährige festgenommen worden.

Gestern kam er aus der Haft zu dem Prozess. Während Freunde des Opfers die Wendung im Verfahren begrüßen, sieht das für Verteidiger Thomas Scherzberg anders aus. Mit einem Befangenheitsantrag stellte er gestern das Gutachten des Sachverständigen Paul-Christian Gerhard nach dessen Stellungnahme erneut infrage. So habe der Gutachter Zeugenaussagen nur verwendet, wenn es gegen seinen Mandanten gehe. Zudem stellte der Verteidiger zwei Beweisanträge. Zum einen solle man die Polizeibeamten vorladen, die den im Auto sitzenden Freund damals vernommen hatten, und auch den Freund selbst. Dessen wiederholte Aussage, er habe keinen Ruck verspürt, nachdem das Opfer unter den Mercedes gezogen worden war, habe die Kammer bei dem im Raum stehenden Mordvorwurf nicht berücksichtigt, sondern unterstelle dem Angeklagten, die Auf- und Abbewegung des Wagens bewusst ignoriert zu haben.

Dabei hatte man sich auch auf das von Prof. Dr. Ansgar Klimke erstellte psychologische Gutachten bezogen, das den Mann als impulsiv und egozentrisch bezeichnet hatte. Hier setzt Verteidiger Scherzberg mit seinem dritten Antrag an. Fälschlicherweise sei der Gutachter davon ausgegangen, dass Hendrik R. fahrlässige Tötung vorgeworfen werde. Dass nun Mord im Raum stehe, erfordere neue Begutachtung.

Daher habe er dem Professor nach der Verhaftung seines Mandanten am 10. August eine E-Mail zukommen lassen, die er gestern verlas, genauso die Antwort des Experten. Der hatte geantwortet, dass bei Mordabsicht geprüft werden müsse, zu welchem Zeitpunkt der Todesfahrt sich der Angeklagte bewusst dazu entschieden habe und wie das zu seiner im Vorfeld nicht kriminellen Biografie passe. Die Kammer entschied, dass alle Parteien Zeit bekommen sollen, sich mit den Anträgen zu beschäftigen. Weiter geht es am 13. September. Für den Angeklagten ging es wieder ins Gefängnis. Gegen die U-Haft haben die Verteidiger eine Haftüberprüfung in die Wege geleitet.