SPD kann sich Einkaufen im Rathaus vorstellen

Eigentümer sucht offenbar einen Mieter für ehemaligen Rewe-Markt in der Ortsmitte

Kriftel - Schon lange wird über die Sanierung des Rat- und Bürgerhauses nachgedacht. Bis es so weit ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern. Doch wenn es an die Planung geht, dann möchte die SPD prüfen lassen, ob auf dem erweiterten Gelände neben den notwendigen neuen und barrierefreien Diensträumen auch eine Tiefgarage sowie eine Verkaufsstelle zur Nahversorgung mit Lebensmitteln errichtet werden kann. So haben es die Sozialdemokraten in einem Antrag formuliert, den sie jetzt zu den Haushaltsberatungen eingereicht haben. Vor allem mit der fehlenden Einkaufsmöglichkeit im Ortskern nach der Schließung des Rewe-Marktes in der Galeriepassage begründen die Sozialdemokraten ihre Initiative. Denn sie erwarten eher nicht, dass eine Einkaufsmöglichkeit in der Galeriepassage noch einmal entstehen wird.

Im Planungsausschuss fand die SPD nur bei der FDP Unterstützung für die Idee, die der Fraktionsvorsitzende Florian Conrad „charmant“ findet. Der CDU-Fraktionsvize Dr Daniel Fries gab zu bedenken, dass eine Tiefgarage mehrere Millionen Euro kosten würde. Und bis die Pläne konkret werden, würden noch mindestens zehn Jahr wenn nicht noch mehr vergehen, ist der Fraktionsvorsitzende der Union, Dr. Frank Fichert, überzeugt. Bis dahin sollte sich das Thema Einkaufen in der Ortsmitte erledigt haben. Die Gemeinde sei im übrigen nicht dafür da, für Einkaufsmöglichkeiten zu sorgen, so die Grünen-Fraktionsvorsitzende Regina Vischer. Dr. Fries will die Hoffnung noch nicht aufgeben für einen Lebensmittelmarkt in der Ortsmitte. Zumal der Eigentümer des Ladenlokals vom ehemaligen Rewe-Markt im Internet einen Mieter sucht (siehe Box).

HOHE MIETFORDERUNG FÜR LADENLOKAL Im Internet wird das Ladenlokal des ehemaligen Rewe-Marktes in der Frankfurter Straße als „Supermarktfläche“ mit 60 Stellplätzen zu mieten angeboten. Mit etwa 900 Quadratmetern wird dort die Verkaufsfläche angegeben, pro Quadratmeter werden 10,50 Euro aufgerufen. Hinzu kommen Nebenkosten von 900 Euro. Und als Kaution werden drei Monatsmieten verlangt. Kurzfristig, so steht es in der Anzeige, seien die Räumlichkeiten, für die der Vormieter Rewe einen erheblichen Sanierungsbedarf sah, zu mieten. ulk

Obwohl die SPD ihre Idee einer Tiefgarage unter dem Rathaus aus dem Antrag streichen ließ, fand sie dennoch keine Mehrheit für ihren Antrag.