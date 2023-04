Rechte Parolen

Polizei nimmt 49-Jährigen fest

Kriftel - Zu einer Ruhestörung wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 19 Uhr in den Freizeitpark in Kriftel gerufen. Zudem würde eine Person dort durch rechte Parolen und Gesten auffallen. Die Polizisten machten schnell einen 49-jährigen Hattersheimer als Zielperson ausfindig. Da er sich nicht ausweisen konnte, wurde er aus erkennungsdienstlichen Zwecken auf die Polizeistation in Hofheim gebracht. Dort ergab sich, dass der 49-jährige in Verdacht steht, für zwei weitere Straftaten in Hattersheim verantwortlich zu sein. red