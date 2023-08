Nachhaltig und behindertengerecht

Teilen

Das soziale Wohnprojekt in der Raiffeisenstraße soll bis Oktober fertiggestellt sein. müller © Niklas Müller

Bauprojekt mit 48 Sozialwohnungen in der Raiffeisenstraße steht vor dem Abschluss

Kriftel - Noch ist es dunkel zwischen den Häusern A und B. Das liegt an den Baugerüsten, die einen Teil des Sonnenlichtes fernhalten. Die Wohnungen selbst hingegen sind dank großer Fenster, von denen man auf Frankfurt oder den Feldberg blickt, hell und freundlich. Das Vorzeigeprojekt in der Raiffeisenstraße geht voran. 48 Sozialwohnungen werden hier in modularer Holzbauweise gebaut, bis Jahresende sollen diese fertiggestellt sein.

Allerdings sind die Module nicht alle gleich groß. „Unser Planer hatte vor der modularen Bauweise noch einen anderen Plan“, erklärte Erster Beigeordneter und Geschäftsführer der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (Gewobau) Franz Jirasek während einer Führung über die Baustelle. Als feststand, dass die Wohnungen modular gebaut werden sollten, habe man vor einigen Problemen gestanden. „Die Planungen herunterzubrechen auf die Module, bei denen es einige Vorgaben gibt, war herausfordernd“, gibt Jirasek zu. Schächte hätten verändert werden, teilweise Doppelbeplankungen innen und außen vorgenommen werden müssen und vieles mehr. „Da kämpfen wir heute noch hin und wieder mit einigen Details. Aber insgesamt hat alles gut geklappt“, so Jirasek weiter. Es sei zwar noch einiges zu tun. Insgesamt liege man aber im Zeitplan. Auf den Dächern der Häuser sind Photovoltaik-Anlagen angebracht, die bis zu 99,5 Kilowatt Energie liefern. Gespeichert wird diese dann in Speichern im Keller, der quer unter Haus A und B verläuft. 50 bis 60 Kilowatt sollen die Speicher leisten. „Damit können wir die komplette Energieversorgung sicherstellen“, so Jirasek. Auch die Ladesäulen auf dem Gelände werden so mit Strom versorgt.

Die Bewohner zahlen den Strom nach dem Mieterstrom-Modell. Auch sonst setzt man auf Nachhaltigkeit. Geheizt wird mit zwei Wärmepumpen, neben Fassadenbegrünung sind auch die Dächer der Anlage begrünt, auch wegen der Rückhaltung von Niederschlagswasser.

Neben Räumen, die die Technik enthalten, bietet der Keller 15 abgegrenzte Kellerräume zur privaten Verwendung. Für Mieter, die die Waschmaschine nicht in der Wohnung nutzen möchten, wird es dort 16 Anschlüsse für Waschmaschinen geben. Die Wohnungen selbst sind behindertengerecht, sechs der 48 Wohneinheiten rollstuhlgerecht. Dazu gehören entsprechend ausgestattete Bäder, Türen und ein größerer Raum hinter der Eingangstür, in dem der Rollstuhl gewechselt oder abgestellt werden kann. Ein Aufzug, der die Gebäude A und B voneinander trennt, transportiert gehbehinderte Mieter sicher in den zweiten Stock. Von den 48 Pkw-Parkplätzen werden sechs als Behindertenplätze angelegt. Große Flächen bieten sich als Fahrradabstellplatz oder Treffpunkt an.

Für die Wohnungen hätten sich viele Interessenten gemeldet, es hätte schon Besichtigungen gegeben. „Nun brauchen wir erst mal Rückmeldungen“, so Jirasek. Für Mieter stehen nach Abschluss der Bauarbeiten insgesamt fünf Einzimmerwohnungen, sechs Zweizimmerwohnungen, 21 Dreizimmerwohnungen, elf Vierzimmerwohnungen und fünf Fünfzimmerwohnungen bereit. Von den 48 Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von 3611 Quadratmetern sind 30 Wohnungen für Mieter mit geringem Einkommen und 18 Wohnungen für Mieter mit mittlerem Einkommen vorgesehen. Geringverdiener zahlen dabei 7,80 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter, Mieter mit mittlerem Einkommen neun Euro. Jede Wohnung hat eine Terrasse, Loggia oder Balkon.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17,5 Millionen Euro. Das Bauprojekt soll sich dabei größtenteils selbst tragen. Die Gewobau erhält Zuschüsse vom Land und Bund von insgesamt 3,6 Millionen Euro. 6,7 Millionen Euro werden über öffentliche zinslose Bankendarlehen finanziert. Kriftel selbst bürgt mittels Kommunalkredit mit 6,5 Millionen Euro. Der Eigenanteil der Gewobau beträgt rund 700 000 Euro. „Es hat etwas gedauert, so ein Projekt braucht Vorlaufzeit“, so Jirasek. „Wir sind aber guter Dinge, dass die Arbeiten bis Oktober abgeschlossen sein werden.“