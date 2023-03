Nachfolger für Rewe City gefunden

Teilen

Neuer Supermarkt öffnet in der Ortsmitte mit internationalem Sortiment / Renovierungsarbeiten laufen

Kriftel - Ein Plakat im Schaufenster des ehemaligen Rewe City hat bereits vor einigen Tagen verraten, was nun auch von offizieller Seite aus dem Rathaus bestätigt wurde: Die Gemeinde bekommt in der Ortsmitte bald wieder einen Supermarkt. An der Frankfurter Straße wird der Rewe vom „Taunus Super Market“ beerbt. Betrieben wird dieser von den beiden Partnern Mehmet Yener und Musa Dündar, die in Hofheim bereits mit dem Urfa Grill respektive der Dündar GmbH Garten- und Landschaftsbau aktiv sind.

Der Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel sei keine spontane Idee, wie das Unternehmer-Duo bei einer Ortsbegehung am Mittwochmittag erklärt. „Das Konzept haben wir schon länger ausgearbeitet, seit knapp drei Jahren sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Fläche und Lage“, verrät Dündar. An der Frankfurter Straße in Kriftel stimme nun beides: Rund 900 Quadratmeter stehen mitten im Herzen der Obstbaugemeinde zur Verfügung. Dort wird künftig ein internationales Sortiment angeboten. „Alles, was es bei Rewe gab, wird es auch bei uns geben, nur einiges von einer anderen Marke“, umschreibt Dündar die Produktpalette, die sich von Mehl und Milch über Süßwaren und Getränke bis zu TK-Produkten und Frischfleisch erstrecken wird.

Anders als zuletzt beim Rewe City wird es in dem Supermarkt eine eigene Metzgerei geben. „Anbieten werden wir Lamm, Kalb, Hühnchen und Fisch“, sagt Yener. Angepeilt wird eine Eröffnung im Mai. Aktuell laufen noch die Umbau- und Renovierungsarbeiten. Im Grunde müsse man alles neu machen, berichtet Dündar, von den Kühlräumen bis zu den Wandkacheln. An diesem Punkt scheiterte zuvor eine Einigung zwischen Rewe und dem neuen Eigentümer der Immobilie, der diese Mitte 2020 übernahm. Die benötigten Arbeiten in den Räumlichkeiten wollte dieser nicht übernehmen, von seinen Mietvorstellungen allerdings auch nicht abrücken.

Anfragen für die Räumlichkeiten habe es gegeben, wie Franz Jirasek bestätigt, unter anderem von namhaften Interessenten aus Hofheim und Wiesbaden. Trotz intensiver Bemühungen konnte der Erste Beigeordnete zunächst jedoch keinen Konsens zwischen den Interessenten und dem Vermieter herstellen. Yener und Dündar konnten sich nun auf eine Mietdauer über zehn Jahre plus eine Option auf weitere zehn Jahre mit dem Eigentümer einigen, dennoch musste die Gemeinde abschließend doch noch aktiv werden.

Ungereimtheiten im Vertrag, etwa über die Parkplatzsituation, konnte Jirasek ausräumen. Zugesichert habe der Eigentümer den neuen Mietern insgesamt 60 Stellplätze - 30 auf dem Parkplatz hinter der Galeriepassage, 30 in der Tiefgarage, berichten die neuen Mieter. Das entspräche aber nicht der Realität, wie Jirasek dem Duo eröffnen musste. Doch der Erste Beigeordnete fand eine zufriedenstellende Lösung: Sechs Stellplätze auf der Rückseite des Ladens werden künftig per Beschilderung für den „Taunus Super Market“ und dessen Kundschaft reserviert, zudem wird die Parkdauer in der ersten Reihe von momentan noch zwei auf dann eine Stunde reduziert. Mitarbeitern des Supermarkts stehen außerdem unterirdische Stellplätze zur Verfügung. „Wir haben von Herrn Jirasek die volle Unterstützung erhalten, was uns sehr geholfen hat“, so Dündar.

Geöffnet haben wird der „Taunus Super Market“ montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr. Aktuell werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Per Mail an taunussupermarkt@gmail.com können Interessierte Kontakt aufnehmen.