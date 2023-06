Mut machen, Hilfe anzunehmen

Fachstelle rechtliche Betreuung und Vorsorge hat neue Räume bezogen

Kriftel - Die Räume sind hell und lichtdurchflutet. Auf etwa 200 Quadratmetern bieten sie Platz für Schulungs-, Beratungs- und Büroräume. Ute Schuler, Torsten Gunnemann und Ute Schulz freuen sich über die neue Wirkstätte der Fachstelle rechtliche Betreuung und Vorsorge. Sie wurde jetzt feierlich eingeweiht. Die Fachstelle rechtliche Betreuung ist von Hattersheim nach Kriftel umgezogen, befindet sich nun Am Holzweg 26. Im sechsten Stock mit Blick auf Kriftel und den Taunuskamm wurde bei Häppchen, Sekt und Selters auch auf 40 Jahre Betreuungsverein angestoßen.

Johannes Baron (FDP), Sozialdezernent des Main-Taunus-Kreises gehörte, wie Kriftels Bürgermeister Christian Seitz (CDU), zu den Gratulanten. Gemeindereferentin Christine Krempel segnete die neue Wirkungsstätte. Caritas-Abteilungsleiterin Jugend und Soziales Ute Schuler, Einrichtungsleiterin Ute Schulz und Caritas Main-Taunus-Vorstand Torsten Gunnemann drehten die Zeit zurück: „Der Betreuungsverein gründete sich 1983 als Pflegeschaftsverein im Pfarrbüro Peter und Paul in Hofheim. Danach hatte der Verein für drei Jahre seinen Sitz im Haus zum Guten Hirten, dem heutigen Maria-Droste-Haus“, sagte Torsten Gunnemann. „In dieser Zeit gab es noch keinen Einsatz von Ehrenamtlichen in diesem Bereich.“ Heute werden jährlich etwa 50 Ehrenamtliche begleitet.

Die Fachstelle berät Menschen zu den Themen rechtliche Betreuung, Vorsorgemaßnahmen und zu Fragen, die eine Betreuung verhindern. Vorträge und Schulungen finden ebenso statt. Die ehrenamtlichen Betreuer und Vorsorgevollmachtnehmer werden in ihrer Arbeit unterstützt und begleitet. Es gibt Einzeltermine, Aus- und Fortbildungen und Austauschtreffen. Dies alles ist nun in den neuen Räumen noch besser und professioneller ermöglicht, betont die Einrichtungsleitung. Denn die Entwicklungen im Bereich Pflege, Vorsorge und Betreuung haben sich im Laufe der Jahre gewandelt. „Durch die im Januar in Kraft getretene Betreuungsrechtsreform beispielsweise haben sich erneut die rechtlichen Grundlagen verändert“, informierte Torsten Gunnemann. Die Selbstbestimmung der Klienten sei nochmals stärker hervorgehoben worden. Klienten würden angehalten, wieder mehr in die eigene Hand zu nehmen.

Ute Schuler sagte, die Fachstelle ermutige Menschen sich zu melden, wenn sie Hilfe brauchen. „Sei es darum, Formulare auszufüllen oder zu beraten, welche Wege in bestimmten Fällen noch gegangen werden können.“ Der Umzug in die neuen Räume wurde möglich, weil die Fachstelle ihren Aktionsradius auf die Stadt Wiesbaden und den Kreis Groß-Gerau ausdehnte. Ute Schulz und ihr Team ermutigen alle Menschen über 18 Jahren, die rechtliche Betreuung benötigen, sich an sie zu wenden.