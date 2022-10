Größte Skibörse in Rhein-Main

Angebot für alle Interessenten

Kriftel. Es ist ein Mekka für Wintersportfans: Der Wintersportverein Hofheim hat für Freitag und Samstag, 4. und 5. November, zu seiner traditionellen Skibörse eingeladen, die diesmal in der Weingartenschule in der Staufenstraße in Kriftel stattfindet. Bei der größten Skibörse im Rhein-Main-Gebiet können auch Nicht-Vereinsangehörige ihre gebrauchte Wintersportbekleidung, Skier, Snowboards, Langlaufskier, Skischuhe, Snowboardboots, Langlaufschuhe, Helme und auch Protektoren in allen Größen für Erwachsene und Kinder zum Verkauf abgeben.

Abgabe ist am Freitag von 18 bis 20 Uhr. Der Verkauf findet dann am Samstag von 9 bis 12.30 Uhr statt. Auszahlung oder Rückgabe folgen schließlich von 13.30 bis 15 Uhr.

Wer beim Einkaufen Hunger und Durst bekommt, kann sich bei Brötchen, Kuchen und Kaffee stärken. Experten des Wintersportvereins stehen den Besuchern beim Kauf der Sachen gerne mit Rat und Tat zur Seite, teilt WSV-Sprecher Martin van Wickeren mit.

Weitere Infos im Internet auf www.wsv-hofheim.de red