Bauarbeiten verzögern sich: Main-Taunus-Bad wird erst 2024 fertig

Die Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. © Main-Taunus-Kreis

Die Ausschreibung für die Fassade des Main-Taunus-Bades bereitet Probleme. Die Baukosten sind deutlich gestiegen.

Kriftel - Das Main-Taunus-Bad macht Fortschritte in der Realisierung. Es gibt allerdings auch einen Dämpfer für alle, deren Vorfreude auf Trainingszeiten oder Schwimmunterricht dort schon groß ist. Denn die Fertigstellung des Bades mit wettkampffähigem 25-Meter-Becken und Lehrschwimmbecken zieht sich doch noch länger hin als gedacht.

Im Juni 2022 war der Bau auf dem Gelände der Konrad-Adenauer-Schule begonnen worden, damals ging der Kreis davon aus, dass es Ende 2023 in Betrieb gehen könnte. Bei einem Baustellenrundgang im Mai hatte Landrat Michael Cyriax (CDU), der Ideengeber für das Bad, dann Februar 2024 als voraussichtlichen Termin genannt. Nun heißt es aus dem Kreishaus, der Eröffnungstermin werde „nach den Sommerferien“ 2024 sein.

Eröffnungstermin des Main-Taunus-Bades erst „nach den Sommerferien“ 2024

Als Begründung nennt Kreissprecher Johannes Latsch die mangelnde Resonanz auf die Ausschreibung für die Fassade, die großenteils aus Glas bestehen soll. Kein einziger Bieter habe sich in der ersten Ausschreibungsrunde beworben, heißt es aus dem Landratsamt.

Daher mussten diese Arbeiten erneut ausgeschrieben werden. Sie sollten in der zweiten Jahreshälfte ausgeführt werden und sind Voraussetzung für den weiteren Innenausbau.

Immerhin: Der Rohbau ist mittlerweile nach Auskunft des Main-Taunus-Kreises komplett fertiggestellt. Geliefert werden seit der vergangenen Woche die Stahlbauteile. Diese werden anschließend montiert. Die Arbeiten in den Bereichen Heizung, Lüftung und Sanitär wurden ebenfalls im August aufgenommen. Man bewege sich aktuell im Gesamtbudget von 18,8 Millionen Euro, heißt es aus dem Schulbauamt, das auch die Erstellung dieses für Schulbau-Experten eher außergewöhnlichen Bauwerks betreut.

Baukosten für Main-Taunus-Bad deutlich gestiegen

Das Budget hatte mit dem Haushalt 2023 eine Aufstockung erfahren, weil die Kosten am Bau deutlich gestiegen sind. Ursprünglich hatte der Kreis für das Main-Taunus-Bad, das ausschließlich Vereinen und Schulen zur Verfügung stehen soll, Gesamtkosten in Höhe von 15,9 Millionen Euro veranschlagt. 1,1 Millionen Euro hat das Land Hessen beigesteuert. Als Folgekosten gibt das Architekturbüro Bremer + Bremer Architekten, welches das Bad entworfen hat, jährlich eine Million Euro an.

Das Kreishallenbad erhält eine Zufahrt von der Straße „Auf der Hohlmauer“ und eigene Parkplätze, so dass Besucherinnen und Besucher sowie Schulbusse nicht über das Schulgelände der Konrad-Adenauer-Schule müssen. Der Main-Taunus-Kreis hat zudem angekündigt, mit Kommunen, die Bäder betreiben, einen Schwimmbad-Verbund gründen zu wollen. Mit Kriftel und Hattersheim wurden bereits Gespräche geführt. (babs)