Einkaufen in der Ortsmitte

Zefatullah Lalzuy vom Mihan Mini Markt vor seinem reichhaltigen Obst- und Gemüsesortiment. Der kleine Gemischtwarenladen mit internationalen Waren hat in der Galeriepassage eröffnet. Kunze © Robin Kunze

Neuer Mini Markt in der Galeriepassage will Versorgungslücke schließen

Kriftel - Nein, an Einkaufsmöglichkeiten mangelt es innerhalb der Gemeinde nicht. Zumindest dann nicht, wenn man gut zu Fuß oder motorisiert unterwegs ist. Gerade für Seniorinnen und Senioren aus der Ortsmitte war die Schließung des Rewe an der Frankfurter Straße deswegen ein harter Schlag. Seit kurzer Zeit gibt es aber unweit des einstigen Supermarkts wieder eine Möglichkeit, Lebensmittel zu kaufen: Vor rund zwei Wochen öffnete in der Galeriepassage der Mihan Mini Markt.

Vor dem kleinen Laden lockt bereits ein reichhaltiges Sortiment aus frischem Obst und Gemüse, im Ladeninneren hat die Kundschaft die Wahl aus abgepackten Waren, etwa Wurst- und Käse-Aufschnitt, Nudeln, Konserven, Soßen und Getränke.

Neben einigen in Deutschland bekannten Marken finden sich in den Regalen auch viele internationale Produkte, etwa aus Italien, Pakistan, dem Iran, der Türkei und auch aus Afghanistan, dem Heimatland der Betreiber des Mini Marktes. Khadija und Zefatullah Lalzuy hatten die Idee, einen solchen Markt mit internationalem Touch zu eröffnen, da es innerhalb der Obstbaugemeinde ein vergleichbares Geschäft bislang nicht gab.

„Es ist mir aufgefallen, dass so etwas fehlt“, erklärt Zefatullah Lalzuy. Zwar lebt das Ehepaar in Wiesbaden, doch arbeitet Zefatullah Lalzuy seit 2017 in Kriftel bei A&R Carton als Maschinenführer. Dass einige Menschen mit der Situation um den geschlossenen Rewe unglücklich sind, habe er mitbekommen. Zusammen mit seiner Frau ist er nun bemüht, die Versorgungslücke zu schließen und den eigenen Laden zu etablieren.

Wird ein Produkt angefragt, das er aktuell nicht im Sortiment hat, so wird es bestellt und am nächsten Tag können die Kundinnen und Kunden es abholen. Auch das Bezahlen mit EC-Karte - in ähnlichen Märkten und Kiosks häufig erst ab zehn Euro möglich - klappt im Mihan Mini Markt ohne Mindestgebühr.

Die neue Einkaufsmöglichkeit hat sich in den sozialen Netzwerken schnell rumgesprochen. „Es gibt hier ein tolles Sortiment, der Laden ist sauber und als Kundin wird man wirklich sehr freundlich und zuvorkommend behandelt“, lobt Katja Landler, die sich in der Galeriepassage selbst ein Bild von dem Ladengeschäft machte.

Bei ihrem Besuch trifft sie eine Bekannte, die ebenfalls neugierig auf den Mini Markt ist und sich die Auslagen genau anschaut. „Frische Kräuter und Ingwer - super“, stellt die Dame zufrieden fest, während Zefatullah Lalzuy eine Kiste frischer Okraschoten auspackt.