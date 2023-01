Arbeiten am Lindenplatz

Neue Silberlinde ist bereits geordert

Kriftel - Erstmals im Jahre 1555 wurde eine Gerichtslinde auf dem heutigen Lindenplatz urkundlich erwähnt. Die letzte Linde an der Kreuzung Lindenstraße/Frankfurter Straße stand 20 Jahre lang - und ist mittlerweile ebenfalls Geschichte. Sie war abgestorben und musste vor Weihnachten gefällt werden. Doch die Gemeinde will die Tradition wahren: Eine neue Silberlinde wird abhängig vom Wetter in zwei bis drei Wochen gepflanzt. Weitere Arbeiten wurden zudem am Lindenplatz vorgenommen. Da die alte Linde nur verkümmerte Wurzeln geschlagen hatte, wurde eine Bodenuntersuchung durchgeführt. Außerdem wird derzeit das komplette Beet auf dem Lindenplatz erneuert und dabei etwa um einen halben Meter in Richtung der Gastwirtschaft „Lindentreff“ verschoben, um den Wartebereich vor der Ampel zu vergrößern. Die Pflasterarbeiten rund um das Beet sowie die Einfassung mit Kantensteinen sind abgeschlossen. Im Verlaufe des heutigen Tages soll die Grube 1,20 Meter tief ausgekoffert und mit Baumsubstrat gefüllt werden. red