Ackermann macht alte Räder wieder flott

Michael Ackermann in seiner Fahrradwerkstatt im Familienzentrum in der Goethestraße. niklas müller © NMU

Angebot für Geflüchtete und andere Bedürftige erfreut sich großer Nachfrage

Kriftel - Im Radio läuft Musik, eine Kaffeemaschine steht auf einem kleinen Schrank. An der Wand und in Regalen finden sich eine Vielzahl an Werkzeugen. Ein Fahrrad hängt an der Wand, ein indisches aus dem Jahre 1952. Dieses gehört Michael Ackermann. Der 73-Jährige hat in der Goethestraße 5 eine Fahrradwerkstatt eingerichtet. Ackermann repariert und verkauft gespendete Räder für Flüchtlinge und Menschen mit wenig Geld. Ehrenamtlich. In der Mitte des Raumes steht aufgebockt ein blaues Rad der Marke Zündapp, eine Spende. Ackermann hat dem Rad einen neuen Brems- und Schaltzug verpasst und die Beleuchtung repariert. „Da kommt jetzt noch etwas Luft drauf, wird saubergemacht, das war’s dann“, erklärt er. Dann wird das Rad einem Flüchtling für zehn Euro überlassen.

Einnahmen kommen Gemeinde zugute

2015 ins Leben gerufen, war das Projekt ursprünglich für Flüchtlinge aus Syrien, Irak und Afghanistan gedacht. Weil diese viele Behördengänge und Sprachkurse zu erledigen hätten, habe er damals mit Familienberaterin Tanja Seitz gesprochen. „Ich wollte, dass die etwas mobiler sind“, so Ackermann. In Hattersheim habe er grünes Licht bekommen. Damals hatte Ackermann zunächst noch im Freien gearbeitet, dann in einem Container, bevor er 2016 in Kriftel mit Unterstützung des Familienzentrums in der Goethestraße seine Werkstatt einrichtete. Zuletzt wurde der Kundenstamm um Ukrainer erweitert. Er habe auch schon Ukrainer und Russen gleichzeitig gehabt. Die Ukrainer hätten etwas seltsam geschaut, aber auch die russischen Kunden seien Geflüchtete gewesen, die vor Putins System nach Deutschland geflohen waren. Für zehn Euro können Hilfsbedürftige in Ackermanns Werkstatt aufbereitete Fahrräder erwerben oder eigene mit gebrauchten Teilen reparieren lassen. Die Räder stammen aus Spenden und Fundbüros.

INFORMATIONEN Die Fahrradwerkstatt befindet sich in der Goethestraße 5 in Kriftel und hat jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere individuelle Terminvereinbarungen sind nach Absprache möglich. Weitere Informationen gibt es für Interessierte unter der E-Mail-Adresse info@ak-fluechtlinge-kriftel.de. red

Die Nachfrage ist groß, der Service hat sich herumgesprochen, nicht nur bei Flüchtlingen. Früher habe auch er Kunden aus Rüsselsheim, Flörsheim, Hochheim gehabt. „Ich kann aber nicht das ganze Rhein-Main-Gebiet versorgen. Deswegen haben wir das begrenzt.“ Auch wenn es schwer sei, eine Grenze zu ziehen, gibt er zu. Meistens seien aber ohnehin nicht genug Räder vorrätig. „Aktuell habe ich ein paar hier stehen, weil ich Urlaub hatte“, so Ackermann. Diese seien aber alle reserviert und warteten auf ihre neuen Besitzer. Die Einnahmen würden der Gemeinde überlassen oder kämen dem Freizeithaus an der Weingartenschule zugute. Oder es wird Werkzeug gekauft.

E-Bikes repariert Ackermann nicht. Weder habe er die Software, um Fehler auszulesen, noch den Kundenstamm. Alles andere sei kein Problem, er habe schon immer gerne geschraubt. Er möchte aktiv bleiben im Alter und anderen helfen. So lerne er eine Menge Leute kennen, höre viele Geschichten, „eine Win-Win-Situation“. Zudem mache es Spaß. „Wenn aus einer alten Möhre wieder was Brauchbares wird, das funktioniert, ist das doch schön.“