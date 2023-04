Zwei Frauen schlagen Mann

Motiv für Familienstreit bleibt vor Gericht nebulös / Geldstrafen für Mutter und Tochter

Kelkheim - Weil sie einen 30-Jährigen verprügelt haben sollen, standen zwei 47 und 29 Jahre alte Frauen - Mutter und Tochter - jetzt vor dem Königsteiner Amtsgericht, wo ihnen von der Amtsanwaltschaft wegen des gemeinschaftlichen Vorgehens der Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung gemacht wurde. Das Gesetz sieht dafür keine Geldstrafe mehr vor, sondern mindestens sechs Monate Haft. Das Verfahren endete für die Frauen jedoch glimpflich, denn das Gericht war nur noch von „einfacher Körperverletzung“ ausgegangen.

Möglicherweise hätten beide zwar „im Eifer des Gefechts“ geschlagen, ein zielgerichteter gemeinschaftlicher und damit besonders gefährlicher Angriff sei den Angeklagten aber nicht mit der für ein Urteil nötigen Sicherheit nachzuweisen. Dazu beigetragen hat auch das Verhalten des Geschädigten im Prozess. Der Ex-Freund der 29-Jährigen hatte sich bei seiner Befragung so vage geäußert, dass die Amtsanwältin ihn fragte, ob er ein Strafverfolgungsinteresse habe. Die Frauen kamen mit Geldstrafen davon, die Mutter muss 3600 Euro (60 Tagessätze à 60 Euro), die Tochter 3000 (60 Tagessätze à 50 Euro) zahlen. Das entspricht dem Strafantrag der Amtsanwältin, nicht aber der Forderung der Verteidigerin nach Freispruch. Die Sache werde verharmlost, für die Frauen sei es ebenfalls eine schwierige Lage gewesen, auch sie seien verletzt worden, angefangen habe der Mann, hieß es von dort.

Zu dem Vorfall war es am 19. Dezember 2022 in der Kelkheimer Wohnung gekommen, in der der Geschädigte, die 29-Jährige sowie der gemeinsame Sohn (9) damals lebten. Eigentlich wollte die junge Familie mit der Schwiegermutter Weihnachten feiern. Doch daraus wurde nichts, denn es kam zu jenem Streit, der nun vor Gericht sein juristisches Ende gefunden hat: Der Mann hatte mitbekommen, wie die 29-Jährige mit ihrem „Seitensprung“ telefonierte.

Offenbar hatte es schon öfter handgreiflichen Streit, diverse Strafanzeigen künden davon, gegeben, so dass dem Gehörnten an dem Abend spontan die Nerven durchgegangen sein dürften: Er forderte die Frauen ultimativ auf, die Wohnung zu verlassen, ohne das Kind. Sie weigerten sich jedoch, baten um Aufschub, um ein paar Sachen zusammensuchen zu können, worauf sich der Mann aber nicht einlassen wollte.

Um Fakten zu schaffen, begann er, Kleidung der 29-Jährigen aus dem Fenster zu werfen. Die landete teils auf dem Garagendach, aber auch in einem Baum. Beim Versuch der Frauen, ihn zu bremsen, soll es zu einer „Rangelei“ am offenen Fenster gekommen sein. Während die Frauen behaupteten, den Mann nie geschlagen zu haben, erklärte der, zumindest einen Schlag ins Gesicht und mehrere auf den Rücken bekommen zu haben, konnte die laut Anklage 15 Hiebe, die sogar zu leichten Verletzungen geführt haben sollen, aber keiner der Frauen konkret zuordnen.

Ob es sich um Kollateralschäden im Zuge der Rangelei oder gezielte Schläge gehandelt hat, war nicht zu klären. Bereits gegenüber der Polizei, die von der älteren Angeklagten gerufen worden war, hatten die Frauen behauptet, nicht geschlagen zu haben. Jedoch hatte sich das Kind zu Wort gemeldet und, so ein Polizist, „Doch, Mama, du hast dem Papa auf den Kopf gehauen“ gesagt. Für den Beamten war die Rollenverteilung klar: Der Mann habe sich eher devot verhalten, während sich die Damen dominant und aggressiv gezeigt hätten.

Als Grund für seine zurückhaltende, teils widersprüchliche Schilderung hat der Geschädigte, der als Nebenkläger aufgetreten war, angegeben, er habe Angst, dass die Mutter des gemeinsamen Kindes, für das er das Sorgerecht habe, ins Gefängnis muss. Seine Rechtsanwältin konnte ihn beruhigen. So weit werde es nicht kommen - in der Erwartung, dass es schlimmstenfalls eine Bewährungsstrafe geben würde. Daraufhin wurde der Mann gesprächiger, blieb aber weiter vage.