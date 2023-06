„Zivilcourage beginnt auf dem Platz“

Ein Fairness-Kodex hängt am Platz der SV Viktoria Preußen in Frankfurt, wo der junge Fußballer aus Berlin durch Schläge auf den Kopf zu Tode kam.

Fußballvereine gehen nach Tod eines Jugendspielers nicht zur Tagesordnung über

Kelkheim - Unser Verein ist fassungslos und schockiert. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den Angehörigen, dem Ausrichter des Turniers sowie den Teammitgliedern des Jungen.“ Werner Jakobartl, Vorsitzender der TuS Hornau, kann es auch viele Tage nach dem Tod eines 15 Jahre alten Jugendlichen aus Berlin bei einem Fußballturnier in Frankfurt nicht glauben: Da stirbt ein junger Spieler, nachdem er auf dem Platz einen Schlag auf den Kopf von einem Kicker der gegnerischen Mannschaft aus dem französischen Metz bekommen hat. Bei einem einfachen Fußballturnier, bei dem es nur um Urkunden und Pokale geht.

Jakobartl fordert deshalb öffentlich, „nach den tragischen Ereignissen nicht zur Tagesordnung überzugehen“ und fügt an: „DFB und die Vereine sind gefordert.“ Ihn und die Vorstandskollegen hat das Thema in den Tagen danach sehr beschäftigt. Nach Angaben des DFB ist die Zahl von gewalttätigen Übergriffen gemessen an der Gesamtzahl von Spielen zwar gering. „Viele Vereine erleben jedoch einen Anstieg von verbaler und physischer Gewalt - gerade im Amateur- und Jugendbereich“, weiß Jakobartl und bestätigt: „Auch wir haben im Laufe der letzten Saison zwei, gottseidank glimpfliche Attacken, auf dem Sportplatz erleben müssen.“ Der DFB habe mit der „AG Fair Play und Gewaltprävention“ vor Jahren eine gute Initiative gestartet, „die allerdings gerade im Amateur- und Jugendfußball zu wenig Präsenz hat“, findet er und ruft die Kollegen auf: „Wir müssen selbst Zeichen setzen und etwas gegen Gewalt auf dem Platz unternehmen. Zumal ich nicht der Meinung des Leiters der DFB AG Fairplay bin, dass der Fußball kein Gewaltproblem hat, sondern Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, das daher auch den Fußball betrifft.“ Es sei doch auffällig, „dass Vorkommnisse verbaler oder physischer Gewalt in anderen Sportarten kein Thema sind, sondern sich insbesondere im Fußball zeigen“. Der TuS-Chef betont: „Dem müssen wir uns verstärkt entgegenstellen.“

Trainer, Spieler, Eltern erneut sensibilisiert

Bei der TuS wird das Thema intern weitergegeben, werden Trainer, Betreuer, Verantwortliche, Spieler und Eltern einmal mehr sensibilisiert. „Zusätzliche Maßnahmen“, die noch nicht definiert wurden, halte sich der Club offen. „Und wir werden an unsere Mitglieder und alle Zuschauer appellieren, bei jeder Form übermäßiger Aggression deeskalierend einzuwirken. Denn Zivilcourage beginnt auf dem Platz. Gerade nach diesen tragischen Ereignissen können wir nicht mit einem Schulterzucken zur Tagesordnung übergehen.“ Ein erstes Zeichen waren zuletzt Schweigeminuten bei den Spielen der TuS.

So etwas hat es auch beim SV Ruppertshain gegeben, wie Vorsitzender Oliver Glomb berichtet. Der Vorfall mache den Verein „extrem betroffen“. Ob es Maßnahmen gibt, werde noch besprochen - denn der SV musste zuletzt auch den Tod des Zweiten Vorsitzenden Jürgen Lifka und den Abstieg der Ersten Mannschaft verarbeiten. Aber Glomb weiß: „Wir stellen auch eine Verrohung auf dem Platz fest.“ Traurig findet er, „dass leider immer erst etwas passieren muss, bevor reagiert wird“. Glomb sieht wie Jakobartl „ein gesellschaftliches Problem, was mit dem Verlust des gegenseitigen Respekts zu tun hat“. Ein Verein habe oft wenig Handhabe, könne zwar deeskalierend wirken. Doch der SV-Chef wünscht sich auch klare Ansagen oder Vorgaben vom Verband.

Was ein DFB direkt für die Kelkheimer Fußballer tun kann, das aber fragt sich Stephan Völkel, der Vorsitzende des SV Fischbach. „Das funktioniert nur, wenn sich die Einstellung dazu ändert.“ Und das müsse direkt an Ort und Stelle in den Mannschaften passieren. Er jedenfalls habe mit den Kollegen vom Vorstand noch einmal alle Trainer und Betreuer angewiesen, mit den Spielern über das Thema zu sprechen, alle Beteiligten zu sensibilisieren, „dass Gewalt auf dem Sportplatz nichts zu suchen hat“. Doch auch in Fischbach seien immer mal wieder Entgleisungen zu beobachten - als ein Spieler jemanden angespuckt habe, da habe ihn der Verein erst einmal gesperrt - unabhängig von der Strafe des Schiedsrichters. Im Falle von Schlägen werde die Person „aus dem Verein geschmissen“, macht Völkel deutlich. Beobachtet hat er, dass es immer mehr Aggressionen auf und neben dem Platz gibt - von allen Seiten. Und das immer weniger Leute vor allem deshalb Schiedsrichter werden wollen. Einmal habe ein Unparteiischer das Tor der Ersten SV-Mannschaft zurückgenommen, weil er vom Gegner bedrängt wurde und Angst hatte, wie Völkel erzählt. Der SV-Chef: „Wir müssen uns an die eigene Nase packen, dass wir das in den Griff kriegen.“ Das habe dem Verein der tragische Frankfurter Fall, eine „schreckliche Ausnahme“, vor Augen geführt, denn: „Man kann sich nie davon freisprechen.“

Auch Armin Hermann. Vorsitzender der SG Kelkheim, sieht ein Problem: „Die Lust, Schiedsrichter zu werden, hat abgenommen.“ Und vergleicht es mit ähnlich sinnlosen Angriffen auf Rettungsdienste oder Feuerwehrleute. Das Frankfurter Drama sei tragisch, könne jeden anderen Verein treffen. Allerdings habe er zuletzt aus der Fußballabteilung nichts von „Auffälligkeiten“ gehört. Eine Sensibilisierung gerade zu lauter oder aggressiver Eltern habe es schon vor einigen Jahren gegeben. Dennoch werde der Vorstand das Thema sicher noch einmal aufgreifen, kündigt Hermann an. „Es könnte sein, dass daraus noch etwas resultiert.“

Bürgermeister Albrecht Kündiger hat den doppelten Blick: für die Vereine in der Stadt und als aktiver Fußball-Schiedsrichter für die TuS Hornau. „Die Gewalt ist Ausdruck unserer Gesellschaft“ und habe rund um den Platz zugenommen, sagt er, habe aber diese Erfahrung direkt nicht gemacht. Die TuS veranstalte ja große Fußballturniere und sollte daher mit Blick auf den Frankfurter Fall „auf alles vorbereitet sein“. Dazu gehören für den Bürgermeister auch vernünftige und freie Rettungswege, worauf die Stadt mit achten werde. Kündiger appelliert an die Vorbildfunktion der Bundesliga, wo es viel Gewalt und Pyrotechnik gebe. „Das darf nicht zur Show gehören“, mahnt der Fußballkenner. Davon sollten sich die richtigen Fans und die Vereine distanzieren. Im Jugendsport hat er beobachtet: „Man erkennt die Eltern oft nicht wieder. Da werden die vernünftigsten Leute zu anderen Wesen.“ Dass die Vereine die Lage nun thematisieren, findet Kündiger daher gut.