Weitere fünf Prozent

Stadt legt mehr Wald still

Kelkheim - Klimaschutz und Anpassung der Wälder an den Klimawandel sind eine nationale Aufgabe von gesamtgesellschaftlichem Interesse.“ Das betont jetzt die Stadt in einer Vorlage für den Bauausschuss. Um Waldbesitzer wie Kelkheim bei dieser Aufgabe zu unterstützen, hat die Bundesregierung die Förderung „Klimaangepasstes Waldmanagement“ geschaffen. Voraussetzungen dafür seien Zertifizierungen mit Kriterien für eine Waldpflege in diese Richtung über 20 Jahre.

„Hessen Forst bewirtschaftet den Kelkheimer Stadtwald bereits seit langem nach den geforderten Kriterien“, so die Verwaltung. Die Förderrichtlinie sehe jedoch eine natürliche Waldentwicklung, sprich Stilllegung, auf 5 Prozent der Antragsfläche vor, wenn die Waldfläche 100 Hektar überschreitet. Bereits zuvor stillgelegte Waldflächen, die naturschutzrechtlich gebunden sind (Ökokonto), könnten dafür nicht mehr eingebracht werden.

In Kelkheim, so die Verwaltung, stehen jedoch im Stadtwald ausreichend „WarB-Flächen“ (Wald außer regelmäßigem Betrieb) zur Verfügung, also Areale, die aufgrund ihrer Lage (Steilhänge) oder der Bodenbedingungen (trockene oder nasse Standorte) ohnehin nur schwer zu bewirtschaften seien oder wo es sich nicht lohne, heißt es aus dem Rathaus. Diese Flächen könnten - ohne finanzielle Einbußen - stillgelegt werden.

Bei einer für die Förderung relevanten Waldfläche von rund 655 Hektar (registrierte Forstfläche abzüglich der Ökokontoflächen) beträgt der Zuschuss bei bis zu 500 Hektar bis zu 100 Euro pro Hektar und Jahr, darüber hinaus gehende Areale werden mit bis zu 85 Euro pro Hektar und Jahr gefördert. Also rund 63 000 Euro per anno als Förderung. Der Magistrat hat daher beschlossen, einen Antrag beim Bundes-Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zu stellen und damit weitere 5 Prozent des Forstes stillzulegen. wein