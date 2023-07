Weichen für „Hornau-West“ werden gestellt

Koalition will Tempo aufnehmen / UKW beantragt Prüfungen zum Ausbau der Feuerwehrstandorte

Kelkheim - Bei dem Komplex ’Hornau-West’ und Feuerwehrstützpunkt handelt es sich um die wohl wichtigsten anstehenden Entscheidungen mit erheblichen Auswirkungen auf die Zukunft der Stadt Kelkheim.“ Das betont die Fraktion der UKW. So weit dürfte sie sich mit den Vertretern der Koalition aus CDU, SPD und FDP noch einig sein.

Doch danach scheiden sich die Geister, wie am Montag, 17. Juli, um 19.30 Uhr (Rathaus) in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung deutlich werden dürfte. Denn es liegen jeweils Anträge des Bündnisses sowie der UKW zum Gebiet „Hornau-West“ mit Feuerwehrstützpunkt und der Umgehungsstraße „Gagern-Spange“ vor. Darin gehen die Sichtweisen klar auseinander: Während die Koalition beim Thema weiter Tempo aufnehmen will, sich zur gemeinsamen Feuerwehr von Kelkheim-Mitte, Fischbach und Hornau bekennt sowie die Straße auf jeden Fall anstrebt, tritt die UKW auf die Bremse. Sie beantragt eine Kostenermittlung, möchte Ausbau und Erneuerung der Feuerwehrstandorte prüfen lassen.

Platz reicht laut CDU auf Fläche nicht aus

In einer Mitteilung fordert die CDU „die zügige Erstellung eines Bebauungskonzepts einschließlich ,Gagern-Spange’ und moderater Wohnbebauung, nachdem das langersehnte Gutachten zu einem optimalen Standort für ein gemeinsames Haus der Feuerwehren nun vorliegt“. Das Gutachten habe deutlich gemacht, „dass die derzeitigen Standorte wegen der dortigen Platzverhältnisse nicht mehr den Anforderungen an moderne Feuerwehrhäuser genügen“. Auch sei ein Ausbau an den heutigen Standorten aus Platzgründen nicht möglich, so Fraktionschef Carsten Schrage. Ein modernes Feuerwehrhaus müsse kurzfristig gebaut werden, „sonst brennt die Hütte“, so Schrage.

Den Antrag der UKW sieht die CDU kritisch. Viel zu lange sei nur geredet worden, nun sei die Zeit zum Handeln. Auch aus „sozialpolitischen Gründen“ will die Union Tempo machen. Neue Wohnungen und Häuser seien „unabdingbar“. Wohngebiete in Größenordnungen der 1970-er oder 1980-er Jahre seien zwar nicht mehr darstellbar. „Jedoch müssen maßvolle Arrondierungen der derzeitigen Bebauung auch künftig möglich sein“, so Schrage.

Mit der „Gagern-Spange“ könnte der Schul- und Kitaweg durch die Entlastung der Pestalozzistraße sicherer gestaltet werden, so die CDU. Hinzu kämen mehr Möglichkeiten zum Ausbau des ÖPNV, wenn so der Übergang am Bahnhof Mitte entlastet werde. Die CDU will am Montag den von der Koalition eingebrachten Antrag zum Feuerwehrstandort noch um konkrete Planungsvorgaben ergänzen. Laut Schrage geht es dabei als Reaktion auf den UKW-Antrag um Projekte wie die „Gagern-Spange“, mehr Wohnbau als die Kollegen und darum, „ein Zeichen an die Feuerwehr zu senden“.

Vorgaben will auch die UKW mit ihrem Papier machen und die Beauftragung eines Bebauungskonzeptes zurückstellen. Zunächst seien „grobe Schätzungen der erforderlichen Investitionskosten und des Zeitbedarfs“ vorzulegen, heißt es. Die UKW möchte den geltenden Beschluss mit Feuerwehr, „Gagern-Spange“ und Wohnbebauung für fünf bis sechs Hektar einem Alternativkonzept gegenüberstellen. Es sieht den Erhalt und die Modernisierung des Feuerwehrstandorts Fischbach sowie einen Erweiterungsbau am Floriansplatz zur Zusammenlegung der Wehren Hornau und Kelkheim vor.

Nicht überraschend ist der Verzicht der UKW auf die „Gagern-Spange“ und auch der möglichen Unterführung der Bahn zwischen den Mehrfamilienhäusern am Gagernring. „Wohnungsbau nur in Bereichen, wo dies aus Rücksicht auf die Natur unproblematisch ist, vorwiegend mit dem Bau von dringend benötigten Mehrfamilienhäusern“, regt die Fraktion weiter an. Trotz einiger Gutachten fehlt der UKW vor allem eine Kostenschätzung, bei der sie derzeit aber von „eine deutliche Unschärfe von mehreren Millionen“ ausgeht. Sie will auch weiter prüfen, weil unter anderem eine Erneuerung der Wehren Kelkheim und Fischbach sicher schneller möglich sei. wein