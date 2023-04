„Wasser niemals unterschätzen“

Flut-Schutzmaßnahmen am Liederbach vorgestellt

Kelkheim - Frank Goebel, Technischer Geschäftsführer vom Abwasserverband Main-Taunus, kann diese Frage als Fachmann stellen: „Wie ist Wasser?“, will er von den nur knapp 20 Bürgern und Politikern im Plenarsaal wissen. Und fügt die Antwort an: „Niemals zu unterschätzen.“ Göbel gibt mit auf den Heimweg: Jeder sollte sich und sein Haus vor Hochwasser schützen - vor allem jene, die in der Nähe eines Bachs oder an einem Hang wohnen. Sichere Fenster, Stufen vor dem Haus, Sandsäcke, auch Stahlplatten seien Möglichkeiten dafür.

Bürgermeister Albrecht Kündiger räumt bei der Informationsveranstaltung zum Hochwasserschutz am Liederbach ein: „Kompletten Schutz gibt es nicht.“ Dennoch müssten Stadt und Abwasserverband „möglichst bald etwas tun“. Ein Besucher erinnert sich ans frühere Hochwasser, als mit dem Boot im Park „Sindlinger Wiesen“ gefahren wurde. Kündiger weiß, dass viele Stufen vor Geschäften etwa an der Bahnstraße Relikte aus früher häufigeren Überschwemmungszeiten sind. Die Kommune habe es in den Jahren danach aber versäumt, tätig zu werden.

Kaum Interesse an Informationsabend

Das soll nun passieren, weshalb Göbel und sein Kollege Christian Hielscher mit Patrick Büttner und Claus Kühn von Bauamt Rede und Antwort stehen. Der Bürgermeister indes ist „verwundert, dass die Veranstaltung nicht die Nachfrage hat“. Denn wenn das Wasser in Massen kommt, geht das viele an. So wie am 14. August 2020, als ein heftiger Starkregen lokal Kelkheim, Liederbach und Bad Soden heimsuchte. Das sei schlimmer gewesen, als ein statistisch alle 100 Jahre auftretendes Hochwasser, so Hielscher. Doch beides dürfe nicht in einen Topf geworden werden. Der Regen falle nieder, sammele sich am tiefsten Punkt, so Goebel. Beim Hochwasser trete der Bach über die Ufer. Um das zu verhindern, will der Abwasserverband jetzt am Liederbach zwei Maßnahmen angehen - orientiert sich an einem statistisch alle 20 Jahre auftretenden Ereignis. Das große Projekt ist ein in die Natur eingepasstes Erd-Regenrückhaltebecken zwischen der „Roten Mühle“ und dem Weg ins Braubachtal, das vor allem auf Bad Sodener Fläche liegt. Der Damm soll mehr als 8 Meter hoch werden, das Becken 100 000 Kubikmeter Wasser fassen, die Kosten bei rund 3,2 Millionen Euro liegen. Neben drei weiteren Becken im Bereich des Schwarzbachs (bei Ehlhalten und Eppstein) und des Sulzbachs (bei Neuenhain) soll es in einem ersten Schritt kommen. Bis Ende Mai laufen die Wettbewerbe für Ingenieurleistungen, der Baustart könnte Ende 2024, die Nutzung ein Jahr später möglich sein. Wobei Goebel aufgrund älterer Zahlen davon ausgeht, dass die Kosten steigen. Doch der Verband rechnet mit Zuschüssen, da das Paket ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweise.

Als Teil davon ist noch ein Polder vor Niederhofheim oberhalb des 2020 stark überfluteten Königsteiner Weges vorgesehen, der im Ernstfall rund 19 000 Kubikmeter Wasser auffangen kann und etwa 1,8 Millionen Euro kosten soll. Hinzu kommen zwei Maßnahmen der Stadt: Ein weiterer Polder am Ortsrand von Münster an der Limesspange, der etwa 11 000 Kubikmeter fassen und rund 1,1 Millionen kosten soll. Er ist als Ausgleich für die Bauten in der Neuen Stadtmitte nötig. Zudem wird die Stadt im Zentrum auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Buchsbaum den Bach aus seiner Verrohrung befreien und ihm dort mehr Ausflussfläche bieten. Auch mehrgeschossiger Wohnungsbau ist dort geplant. Alle drei Kelkheimer Maßnahmen könnten die Stadt fast „trocken legen“, sagt Goebel. Und sie haben positive Auswirkungen auf Liederbach, das große Becken auch auf Frankfurt. Viele blaue Überschwemmungsflächen sind in den Karten des Verbands laut Berechnungen durch diese Projekte dann verschwunden.

Die wenigen Gäste nehmen das zur Kenntnis, interessieren sich aber vor allem für die praktischen Dinge - wie einen regelmäßigen Rückschnitt am und die Beseitigung von losem Material im Bach. Es gebe Gewässerschauen, sagt Kündiger. Laut Göbel schaut der Verband zwei Mal im Jahr nach dem Rechten. „Wir versuchen unser Möglichstes, aber hexen können wir nicht.“ Wenn das Wasser wütet wie im Ahrtal, statistisch ein Ereignis, wie es alle 250 Jahre vorkommt, sei „ein wirksamer Schutz nicht mehr realisierbar“, nur „Schadensminderung“ angesagt. wein