Von der Kirche steht nur die Hülle

Ein ungewohnter Blick in Ruppertshain: Die Kirche St. Matthäus wurde entkernt, hier soll die Kindertagesstätte einziehen. weiner © wein

Kita-Umzug in das ehemalige Gotteshaus ist für die zweite Hälfte 2024 geplant

Kelkheim - Es ist schon ein Anblick, an den sich viele Bürger aus dem Ort erst noch gewöhnen müssen: Von der vor 56 Jahren erbauten Kirche St. Matthäus steht nur noch die Außenhülle. Die Bänke, Figuren, Kerzen und Kunstwerke sind verschwunden. Das Gotteshaus ist eine große Baustelle geworden. Hier soll der benachbarte Kindergarten „Sancta Maria“, längst in die Jahre gekommen und ein Sanierungsfall, mit dann 75 statt derzeit 56 Kindern in drei Gruppen einziehen. Bereits im vergangenen September wurde die Kirche entweiht. Ähnliche Projekte einer zur Kita umgenutzten Kirche gibt es in Deutschland schon, im Bistum Limburg hat das aber absoluten Seltenheitswert. Im hinteren Teil soll in Ruppertshain dann aber wieder ein deutlich kleinerer Kirchenraum entstehen.

„Die Arbeiten haben im Winter 2022 begonnen. Bisher wurden das Gebäude entkernt und Sanierungen durchgeführt. Zurzeit sind die Rohbauarbeiten in Arbeit“, teilt nun das Bistum auf Anfrage zum Projekt mit. Es folgt der Einbau der neuen Innenwände und Decken als sichtbare Holzkonstruktionen.

Der Kita-Betrieb in der Nachbarschaft läuft weiter wie bisher, „da das Gelände der Kita und die Kita selbst von den Baumaßnahme nahezu nicht betroffen sind“. Das Bistum: „Von Seiten der Bauleitung wird versucht, den Kita-Betrieb nicht zu stören und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.“ Die Fertigstellung ist für das dritte oder vierte Quartal 2024 geplant. Das ist ein Jahr später, als es die Planungen noch vor zwei Jahren besagten. „Hier wird der Baufortschritt ständig überwacht, da bei Baumaßnahmen in Bestandsgebäuden eventuell nachgesteuert werden muss“, teilt das Bistum mit. Das gelte auch für die Kosten die „ständig überprüft“ werden, „da die aktuelle Lage der Bauwirtschaft sehr heterogen ist“. Ruppertshain sei davon betroffen: „Auch in diesem Projekt gab es bereits Anpassungen an den Kosten, die dem Baufortschritt und den konjunkturellen Lage geschuldet waren.“

Genaue Zahlen meldet Limburg nicht, es ist von Steigerungen auszugehen. Knapp vier Millionen waren es mal, bei der Entweihung wurde sogar von sechs Millionen berichtet. „Aktuell sind Ausschreibungen in Bearbeitung, auf deren geprüfte Ergebnisse wir noch warten. Gerade in Bezug auf die aktuellen Baupreissteigerungen gilt es, diese Ergebnisse dann zu bewerten“, heißt es dazu.

Nach dem Umzug ist geplant, den alten Kindergarten abzureißen und „das Grundstück einer neuen Nutzung zuzuführen“, kündigt das Bistum an. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen, was mit der Fläche passiert. Der Verein „Stimme für Ruppertshain“ (SfR) hat die Gestaltung eines Dorfplatzes ins Spiel gebracht, die Stadt dafür bereits Mittel im Haushalt vorgesehen. Laut dem Vorsitzenden Thomas Zellhofer steht SfR weiter „voll dahinter“. Denn der Bürgerverein kann sich hier wichtige Infrastruktur für den Ort vorstellen, für die er sonst keinen Platz sieht. Nach dem Aus des Geldautomaten an der Robert-Koch-Straße könnte so etwas am Dorfplatz vielleicht geprüft werden, ebenso ein Regiomat für ausgewählte Lebensmittel, so Zellhofer. In jedem Fall solle es Sitzgelegenheiten auf einer möglichst gering versiegelten Fläche geben. Eine weitere Idee ist es, dort mit einem kleinen Brunnen an die frühere Bornstraße zu erinnern. Keinesfalls vorstellen kann sich der Vorsitzende und Stadtrat dort eine Bebauung - denn dadurch würde die Kirche „eingeschnürt“. Keine gute Vorstellung für ihn und viele Ruppertshainer, die noch an ihrem Gotteshaus hängen.