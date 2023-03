Unterkunft für 300 Geflüchtete

Kreis plant mit privater Gesellschaft Neubau im Gewerbegebiet / Erstbezug 2024

Kelkheim - Viele Flächen sind im Gewerbegebiet nicht mehr frei. Ein Areal wird die Stadt demnächst umnutzen und darauf die langersehnte Hundewiese für die Vierbeiner einzäunen. Ein anderes brachliegendes Areal zwischen dem Reifenhersteller Nexen Tire und dem GL Verleih will der Anbieter von Arbeitsbühnen nutzen, um seine beengten Verhältnisse zu verbessern. Einen zum Teil größeren Leerstand gibt es mit den Räumen der ehemaligen Papierfirma Schneidersöhne, für den keine neue Nutzung in Sicht ist. Dort ganz in der Nähe aber soll es jetzt ein neues Projekt des Main-Taunus-Kreises in Kooperation mit dem privaten Eigentümer - einem Unternehmen der Bau- und Installationsbranche mit Sitz in Münster - geben.

Gestern Nachmittag gab der Kreis bekannt, dass er ein Gebäude zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge im Gewerbegebiet Münster-Süd anmiete. Wie Landrat Michael Cyriax mitteilt, soll in einem Gebäude an der Benzstraße, das noch errichtet wird, Raum für bis zu 300 Personen geschaffen werden. Das Gebäude einer privaten Gesellschaft im Gewerbegebiet war zunächst als Hotel vorgesehen, soll nun aber wegen der aktuellen Zuweisungen für Geflüchtete genutzt werden. Den Angaben des Kreises zufolge läuft der Mietvertrag zunächst über zehn Jahre. Das Gebäude bietet einzelne Apartments mit jeweils eigener Küchenzeile und Dusche, in denen jeweils bis zu drei Personen Platz finden. Nach aktuellem Stand sollen im Frühjahr 2024 die ersten Flüchtlinge einziehen.

„Verpflichtet, jede Möglichkeit zu nutzen“

Das Wohnen im Gewerbegebiet ist laut MTK-Sprecher Johannes Latsch zulässig. Möglich mache dies eine Änderung des Baugesetzbuches für Flüchtlingsunterkünfte in Gewerbegebieten. In Paragraf 246 heißt es unter anderem: Bis längstens Ende 2027 könne die Errichtung mobiler Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylsuchende oder eine Nutzungsänderung „baulicher Anlagen in Gewerbe- und Industriegebieten in Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte oder sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrenden“ von den Festsetzungen des Bebauungsplans befreit werden. Dies müsse „auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar“ sein.

Die Planungen für die neue Unterkunft laufen nach Kreisangaben seit rund einem Jahr, der Vertrag wurde vom Kreisausschuss im Mai 2022 genehmigt. Das Projekt in Münster ist für den Kreis auch wichtig, weil ein anderes Kelkheimer Vorhaben nicht realisierbar ist. Eine vom Kreis gepachtete Fläche am Berliner Ring sollte in Wohncontainern Raum für bis zu 220 Menschen bieten. Der Kreis setzt inzwischen auf langfristigere Bauten. Dann aber hat die Stadt ihr Veto eingelegt, da in dem Bereich auch die Planungen für das Neubaugebiet „Hornau-West“ laufen.

Hintergrund der nun neuen Unterkunft sind nach Angaben von Cyriax anhaltend hohe Zahlen von Flüchtlingen, die das Land dem Main-Taunus-Kreis zuweist. Aktuell seien im Kreis rund 8800 Flüchtlinge gemeldet, pro Woche kämen mehr als 30 neue dazu: „Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, brauchen wir weitere Unterkünfte.“

„Wir stehen weiterhin vor der schwierigen Aufgabe, die Geflüchteten aus den Krisengebieten aufzunehmen“, betont auch Kelkheims Bürgermeister Albrecht Kündiger. „Der Main-Taunus-Kreis steht vor der großen Herausforderung, die dem Kreis zugewiesenen Menschen in unserem dicht besiedelten Ballungsraum unterzubringen. Angesichts der Gesamtsituation sind wir verpflichtet, jede Möglichkeit zu nutzen.“

Ende Januar hatten sich die Kreisspitze und Vertreter sämtlicher Kommunen in einem parteiübergreifenden Appell an Bundes- und Landesregierung gewandt. Ziel war es, den Zuzug zu steuern und zu begrenzen, so dass die Kommunen denjenigen helfen könnten, die als Asylbewerber anerkannt sind. Durch den aktuellen Zuzug würden die Kommunen überfordert, hieß es im Brief, der Zustimmung, aber auch Kritik geerntet und ein breites Echo ausgelöst hat. „Auch seit einem Gespräch zwischen Spitzenvertretern deutscher Kommunen und der Bundesinnenministerin Nancy Faeser habe es keine Änderung der Lage gegeben“, bedauert Cyriax. wein/red