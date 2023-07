„Ungeliebtes“ Projekt für alte Feuerwehrfläche

Teilen

Parlamentsmehrheit ist mit Kosten für Einfamilienhäuser unzufrieden, stimmt aber Investorenangebot zu

Kelkheim - Selten braucht Bürgermeister Albrecht Kündiger ein Mikrofon. Am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung war einer dieser Momente, in denen der UKW-Mann ohne Verstärkung im Plenarsaal bis in die hinterste Reihe zu hören gewesen wäre. Denn in ziemlicher Rage war der Rathauschef ans Rednerpult gegangen. Es war quasi der letzte vehemente Versuch, ein viele Jahre altes Projekt in seine Richtung zu retten. Es gelang trotz deutlicher Worte nicht: Die Mehrheit mit CDU und FDP stimmte gegen die UKW und Ivaloo Schölzel (Freie Wähler, fraktionslos) sowie bei entscheidenden Enthaltungen von SPD und Freie Wähler Kelkheim (FWK) dafür, das alte Feuerwehrgrundstück Münster mit sieben Einfamilienhäusern zu bebauen. Der Magistrat hatte vorgeschlagen, das einzige Angebot von einem Investor nicht anzunehmen. Dieser Spieß wurde von der Mehrheit rumgedreht. Sollte der Bürgermeister nicht Widerspruch einlegen, dürfte das wohl am längsten noch schwelende Streitkapitel in der Stadt geschlossen werden.

Zuerst zu den Fakten, wie sie in der Vorlage der Verwaltung stehen: Der Haupt- und Finanzausschuss hat Ende März beschlossen, dass nach der Interessenbekundung zu einem finalen Angebot für den Bau von Reihenhäusern auf der rund 1600 Quadratmeter großen Fläche an der Zeilsheimer Straße aufgefordert werden soll. Der damals bereits einzige Bieter, die Weisenburger Projekt GmbH, meldete sich mit ihrer unveränderten Offerte Mitte April. Sie sieht einen Kaufpreis für das Grundstück von rund 477 000 Euro und Baukosten für die drei städtischen Reihenhäuser von etwa 1,3 Millionen inklusive Abriss vor. „Somit ergibt sich ein Saldo von 836 956 Euro, der von der Stadt an den Bieter zu leisten ist“, heißt es in der Vorlage.

Schon dem Magistrat hatte das nicht gefallen. Zumal noch eine Stützmauer auf der Fläche saniert werden muss. Die Kommune hatte gehofft, der Investor würde diese Kosten von rund 350 000 Euro tragen. Von dort kam das Veto: Sie können die Mauer sanieren, zahlen müsse aber die Stadt, hieß es. Diese fast 1,2 Millionen Zusatzkosten für drei Häuser sah der Magistrat als nicht wirtschaftlich an.

Maximilian Alter, Fraktionschef der UKW, hatte sich schon im Haupt- und Finanzausschuss über die Passivität von CDU und FDP zu ihrem Projekt gewundert. Sie seien „der Sache aus dem Weg gegangen“, sagte er nun. Er arbeitete sich in die Zahlen ein. Das Grundstück hat bei einem Bodenrichtwert von 750 Euro pro Quadratmeter eigentlich einen Preis von rund 1,2 Millionen Euro. Alter nennt Finanzierungskosten für einen Kredit von fast 500 000 Euro und kommt mit den 1,2 Millionen für Zuzahlung und Stützmauer auf 2,9 Millionen. Für ein Geschäft, bei dem die Stadt ihre Fläche hergibt und drei Häuser hängen bleiben. Und nicht klar sei, wie die Mehrheit diese Gebäude vergeben will. Zudem verzichte die Stadt auf Fördergelder von zusammen fast 730 000 Euro, rechnete Alter weiter. Später machte er allen Fraktionen das Angebot, sich für einen wirtschaftlichen Kompromiss an einen Tisch zu setzen.

Auch die folgenden Redner fanden kaum Gefallen am Angebot des Investors. „Da ist etwas entstanden, was überhaupt nicht wirtschaftlich ist“, so Robert Wintermayr (FWK). Mit dem Geschäft könne „niemand zufrieden“ sein, erklärte selbst FDP-Fraktionschef Michael Trawitzki. Und wollte eine Brücke bauen: Der erste Beschluss des Parlaments 2015 lautete, das Grundstück zu verkaufen, um mit dem Erlös den Bau der neuen Feuerwehr mitzufinanzieren. Das könnten sich die Liberalen nun wieder vorstellen. Als „unwirtschaftlich“ bezeichnete auch Schölzel das Vorhaben. SPD-Chef Michael Hellenschmidt räumte ein: „Es ist kein richtig guter Deal.“ Doch auf der anderen Seite würden diese 20 Wohnungen „nicht die Probleme in Kelkheim lösen“. Auf die Palme brachte Kündiger die Tatsache, dass kein Redner mit dem Angebot zufrieden war, sie aber womöglich „doch etwas Unvernünftiges beschließen“ wollen.

Die CDU war bis hierhin still. Jürgen Schnabel erinnerte dann an eine Umfrage der Union, wonach 85 Prozent der Anwohner für Reihenhäuser auf der Fläche gewesen seien. Er hält das Angebot für „nicht schlecht“. Zudem müsse die alte Feuerwehr noch teuer abgerissen werden. Und für die drei Häuser könne die Stadt ja eine gute Miete nehmen, Schnabel nannte 1700 Euro im Monat. Die Mehrheit folgte dem Angebot des Investors, auch wenn es nach einer Sitzungsunterbrechung noch Durcheinander um Formales gab. wein