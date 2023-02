Theater in der Stadthalle

„Revolution und Rosen“ sehen

Die Nationalversammlung in der Pauluskirche war vor 175 Jahren - auch die Stadt beteiligt sich. Am Samstag, 11. und 25. Februar, wird ein Theaterstück über die Familie von Gagern und deren Hofgut in Hornau in der Stadthalle präsentiert. Die Hauptrolle des Heinrich von Gagern in „Revolution und Rosen“ spielt der bekannte Schauspieler Michael Quast. Karten sind für 20 Euro in den Vorverkaufsstellen Bücherstube Tolksdorf, Papst Post & Paper, Violas Bücherwurm und www.Frankfurtticket.de erhältlich. Der Einlass ist um 18 Uhr und um 19 Uhr geht’s los. ants