Stephanus-Kita in Kirchenhand

Absage an die Stadt als Träger / Paulusgemeinde kann helfen

Kelkheim - Es war eine emotionale Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Februar. Die Politik diskutierte lange, ob die Stadt die Trägerschaft der evangelischen Kita „Regenbogen“ der Stephanusgemeinde übernehmen soll. Es zeichnete sich keine Mehrheit ab. Da erhielten Leiterin Nicole John und ihre Stellvertreterin Yvonne Schwainer das Rederecht und sprachen Klartext: „Es gibt eine große Unsicherheit bei den Kolleginnen“, sagte Schwainer. Die Stadt habe dem Team „mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, da gebe es ein „Vertrauensverhältnis“, so John: „Wir kennen uns, wir können dem Team sagen: Es wird gut.“

Danach hatte die Politik den Wechsel abgesegnet. Doch nun gibt es die Rolle rückwärts, wie alle Beteiligten dieser Zeitung auf Anfrage bestätigen. Die Stephanusgemeinde hat der Stadt einen Brief geschrieben, in dem sie ihren Rückzug vom Projekt mitteilt. Der Kindergarten an der Straße Am Flachsland soll nun doch in Kirchenhand bleiben, so der Tenor. In einer Versammlung wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber informiert. Wie beide Seiten - Stadt und Kirche - betonen, sei es wichtig, dass es fürs Personal, die Eltern und vor allen für die Kinder dadurch keine Nachteile gebe. Woher kommt der Sinneswandel? Kirchenvorstands-Chef Thomas Kirst hatte den Gang zur Stadt zunächst unter anderem mit dem intensiven Personalaufwand für ihn als Ehrenamtlichen begründet. Zudem wolle die Gemeinde die Unterhaltung des Kita- und Krippen-Gebäudes abgeben. Die Lage in der Stephanusgemeinde sei schwierig, räumt Kirst ein. Nach dem Abschied von Pfarrerin Astrid Schmalz-Hannappel vor gut einem Jahr ist die Stelle weiter unbesetzt. Kirst hatte deshalb vor einiger Zeit schon bei den evangelischen Kollegen in der Stadt - Paulusgemeinde Kelkheim und Johannesgemeinde Fischbach - wegen einer intensiveren Zusammenarbeit nachgefragt. Das sei damals noch kein Thema gewesen. Inzwischen ist eine stärkere Kooperation aber im Blick - schon weil bis 2030 sogenannte Nachbarschaftsräume gebildet und Kräfte gebündelt werden sollen. Die Kelkheimer wollen hier mit der Talkirchengemeinde Eppstein in ein Boot. Und sie können sich als Möbelstadt-Trio sogar noch mehr vorstellen.

Vor diesem Hintergrund haben sich auch die „Umstände geändert“, betont Kirst. Es gebe bessere Perspektiven für die Kita unter einem vielleicht gemeinsamen Dach. Denn die Paulusgemeinde betreibt mit der „Arche Noah“ eine große Kita. Hier ist Verwaltungsrat Otmar Wagner seit zehn Jahren zuständig. Er könne sich vorstellen, „unterstützend tätig“ zu werden, sollte der Stephanus-Kirchenvorstand die Rücknahme der Kita so beschließen, sagt Wagner.

Laut Pfarrerin Elisabeth Paulmann hatte der Paulus-Kirchenvorstand schon vor einigen Monaten generell mit Mehrheit bekundet, dass er die Stephanus-Kita unter kirchlicher Obhut besser fände. Das Engagement für die Kinder „ist eine wichtige Arbeit unsererseits“, so Paulmann. Das abzugeben „wäre schade gewesen“. Die Unterstützung durch die Paulusgemeinde sei aber jetzt eine wichtige Grundlage. Das sieht Stephanus-Chef Kirst ähnlich. Wagner bringe als Hilfe „viel Erfahrung“ mit, insgesamt wäre das eine „gute Lösung“.

Kelkheims Bürgermeister Albrecht Kündiger ist es bei der Rolle rückwärts wichtig, dass es keine Verschlechterung für die Mitarbeiter gegenüber den städtischen Plänen gebe und sich auch „die Kinder gut aufgehoben fühlen“. Davon gehe er aber aus und wünsche den Kirchengemeinden, dass sie Zeit und Personal aufbringen könnten, sich um Stephanus zu kümmern. Die Kita „Regenbogen“ sei wichtig für die Stadt. „Wir müssen alles daran setzen, diesen Standort zu erhalten“, so Bürgermeister Kündiger.