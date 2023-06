Soforthilfe beim Waldbrand

Einen Puffer der Wasserversorgung mit Abrollbehälter baute Kelkheims Wehr im Wald am Altkönig auf. feuerwehr © Feuerwehr

70 Ortskräfte am Einsatz am Altkönig beteiligt / Appell: Hinweis-Pylonen nicht umstellen

Kelkheim - Der Waldbrand rund um den Ausflugsberg Altkönig hat in dieser Woche die Menschen in der Taunusregion in Atem gehalten. Mehr als 230 Feuerwehrleute aus dem Hochtaunuskreis, aber auch einigen MTK-Kommunen waren insgesamt vier Tage im Einsatz. Es wird jetzt auch gewarnt: Wanderer sollten das gelöschte und beliebte Ausflugsgebiet im Bereich Fuchstanz und Altkönig auf jeden Fall meiden.

Wie es am Montagnachmittag zu dem Brand kam, der eine Fläche von vier bis fünf Hektar erfasst hat, ist weiterhin unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen: Im Zuge des Einsatzes seien viele illegale Grillplätze gefunden worden, hieß es. Die Einsatzkräfte mussten nach den ersten Maßnahmen jeden Stein umdrehen, um festzustellen, ob dort noch Glutnester sind. Zudem mussten sie ein Aufflammen verhindern. „Feuer aus“ wurde am Donnerstagvormittag gemeldet.

Aktiv mit von der Partie waren unter anderem die Hattersheimer Feuerwehr sowie die Kelkheimer Brandschützer. Wie Sprecher Felix Grams mitteilt, seien insgesamt rund 70 Kräfte aus der Möbelstadt am Altkönig im Einsatz gewesen. Anfangs ein überörtlicher Löschzug mit 22 Personen: Sie bauten Sprenkler auf, löschten ab und wurden gegen Mitternacht abgelöst. Wenig später kamen der Kelkheimer Wechsellader mit dem Abrollbehälter Wasser/Schaum (diente als Pufferspeicher mit 9000 Liter Wasser Füllvolumen) und das neue ATV-Quad (für Erkundungsfahrten mit der Einsatzleitung und Versorgung der Kräfte mit Verpflegung und Sprit für die Fahrzeuge) als Verstärkung hinzu. Der Löschzug war gleich am Montag ab 16 Uhr bis nachts um 3 Uhr mit im Einsatz. Der Wechsellader und das ATV wurden durchgehend bis Mittwoch um Mitternacht gebraucht.

In diesem Zusammenhang hat die Kelkheimer Feuerwehr ein wichtiges Anliegen an die Bürger. Wenn es im Wald brennt, dann nutzen die Helfer mit ihren Fahrzeugen umgelegte Pylonen als „Wegweiser“ für die nachfolgenden Kameraden. Zuletzt habe die Wehr bei einigen Übungen im Wald aber festgestellt, dass die Pylonen aufgestellt wurden, „und unsere Einsatzkräfte haben den Weg nicht finden können“, macht Grams deutlich. Das behinderte in diesem Fall die Arbeit des Brandschutzes. Der Sprecher möchte daher die Waldnutzer sensibilisieren, „da Lagen wie aktuell auf dem Altkönig jederzeit wieder kommen können“. Die umgelegten Pylonen, eine Idee, die Kelkheim aus Brandenburg kopiert hat, sollen gerade zu abgelegenen Einsatzstellen tief im Forst leiten. Wichtig sei auch, so Grams, dass Zufahrtswege im Wald nicht zugeparkt werden. wein