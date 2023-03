„Sinnlose Zerstörung von öffentlichem Eigentum“

Gärtnermeister Patrick Harborth und Bürgermeister Albrecht Kündiger an den zerstörten Jungbäumen im Stadtpark.

Vandalen knicken und reißen junge Bäume im Stadtpark ab

Kelkheim - Wer den Weg zwischen der Görlitzer und der Frankfurter Straße durch den Park „Sindlinger Wiesen“ entlang läuft, muss nicht einmal genau hinschauen. Dass einige der im Vorjahr gepflanzten Bäume Opfer von Vandalen geworden sind, ist nicht zu übersehen. Ein dünner Stamm liegt abgeknickt quer auf dem Holzrand. Einige andere Exemplare sind komplett abgetrennt und stecken tot noch im Dreibein. Und auch das Holz als Stütze der jungen Gewächse wurde zum Teil zerstört.

„Ich bin fassungslos angesichts dieser Tat. Die Bäume, die entlang der kleinen Allee von der Frankfurter Straße bis hin zur Görlitzer Straße gepflanzt wurden, wären in einem Monat in einer prächtigen Blüte erstrahlt“, kann Bürgermeister Albrecht Kündiger auch weniger Tage nach der Tat nur mit dem Kopf schütten. Er sei „bestürzt über die sinnlose Zerstörung von öffentlichem Eigentum“.

Erst vor einem Jahr hatte das Team im Gärtnermeister Patrick Harborth die Felsenbirnen und Rot-Ahörner gepflanzt. Sie hätten auch mit ihrer baldigen Blüte eine schöne Allee an den beiden Seiteneingängen zum Park gebildet, sagt Kündiger.

Der Vorfall muss sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22 und 0.30 Uhr ereignet haben. Laut dem Bürgermeister wurde auch eine Gruppe beobachtet, die im Park unterwegs war, und zudem einige leere Flaschen gefunden. Offenbar sei dort eine Feier, ein Treffen gewesen, so Kündiger. Er erhoffe sich, dass Zeugen „den Mut haben, sich zu melden“. Informationen würden auch vertraulich behandelt.

Nach Angaben der Stadt ist insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 11000 Euro an den sieben zerstörten Bäumen entstanden. Die Kosten für die Pflanzen belaufen sich auf rund 4900 Euro, Entsorgung und Neupflanzung werden etwa 6000 Euro kosten.

Die Stadt hatte die Stämme im Park „Sindlinger Wiesen“ als Folge einer politischen Initiative der CDU gepflanzt. Die Partei hatte in einem Antrag angeregt, für Kelkheim 300 neue Bäume wachsen zu lassen. Das wurde mit Mehrheit beschlossen und an passenden Standorten so weit wie möglich umgesetzt. Im Stadtpark war das gut machbar, dort wurden zuletzt auch die oft sehr verschlammten Wege auf Vordermann gebracht.

Das Bauamt und die Polizeistation Kelkheim bitten nun die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen könnten. Die Kommune ist unter der Telefonnummer 0 61 95 / 8 03-3 00 erreichbar, die Polizei unter der 0 61 95 / 67 49-0. wein