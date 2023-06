Sie will Menschen ein Wohlfühl-Umfeld geben

Teilen

Sabine Fischer ist beim Tag der Architektur aktiv

Kelkheim - Sabine Fischer ist seit 32 Jahren als selbstständige Architektin im Geschäft. Doch ihr allererstes Projekt, das sei auch das Wichtigste gewesen, sagt sie. Die Ruppertshainerin, die seit 2011 ihr Büro auf dem Zauberberg hat, gestaltete ein großes Studio des Fernsehsenders RTL in Köln neu. Eine Herausforderung, denn der Rohbau unter der Erde musste vor allem akustisch optimal als Raum-in-Raum-Installation gestaltet werden, hinzu kam die aufwendige Aufnahme- und Beleuchtungstechnik. „Da haben mir als Berufsanfängerin die Beine geschlottert“, erinnert sich die 60-Jährige. Doch sei das erfolgreiche Vorhaben „die Türöffnung, das Willkommensein in der Szene“ gewesen.

Diese Szene ist Fischer auch heute ein wichtiges Anliegen. Deshalb beteiligt sie sich als eine von nur drei freien Gestaltern in Hessen an den Tagen der Architektur am Wochenende und öffnet dafür ihr besonderes Büro in der ehemaligen Ruppertshainer Lungenheilanstalt. Wichtig sei ihr die Nachwuchsförderung. Fischer bietet nicht nur Praktika an, sondern lädt für Sonntag zu einer Fragestunde interessierte Kinder und Jugendliche ein. Sie weiß: Der Job biete heute mehr denn je besondere Perspektiven, „ganz neue Berufsbilder“ über die Digitalisierung, Materialien und Nachhaltigkeit.

Kelkheimer Oldie-Paradies

Ökologie sei ihr ganz wichtig. So habe sie einem Bauherren geraten, beim Anbau ganz auf Holz zu gehen, zudem den Bestand zu dämmen. So sei beides für die Zukunft gerüstet. Auch neue Wohnformen denkt sie an. In Kelkheim hat sie ein Projekt geplant, ein großes Einfamilienhaus zu einem „Oldie-Paradies“ mit acht Einheiten zum gemeinschaftlichen Wohnen für Senioren umzubauen. Zur Umsetzung sei das Vorhaben bisher aber nicht gekommen.

Dafür hängen in ihrem Büro mit Blick auf das Wochenende schon jede Menge Präsentationen einiger Vorzeigeaufträge. Im Main-Taunus-Kreis hat Fischer die Räume des Hofheimer Kellereigebäudes akustisch neu konzipiert. „Man konnte sich da überhaupt nicht richtig unterhalten.“ Die Sanierung des Hallenbades „Aqualouis“ in Saarlouis ist von ihr. Für den Sender Freies Berlin hat sie ein Nachrichtenstudio konzipiert, für die Metropolitan School in Frankfurt-Rödelheim eine Aufstockung begleitet und die Mensa mit frischen Farben und neuem Raumkonzept aufgepeppt. Da werden dann schon mal Stahlträger illuminiert oder bewusst ins Konzept einer Lernwelt eingebunden. Eine große Aufgabe war das Projekt „An der Stadtmauer“ in Kronberg mit Modernisierung des alten Turmhauses und Anbau. Dabei verläuft die Mauer mitten durch das Gebäude. Fischer hat alte Löcher in der Wand kartiert und dort Stahlträger einbringen lassen. Den Denkmalschutz habe sie eingebunden und sagt: „Es ist spannend, wenn Fachleute zusammenkommen und einen Konsens finden. Da kommen auch gute Ideen dabei rum.“ Ebenso wie sie mit den Bauämtern im Main- und Hochtaunuskreis keine Probleme hat, sie ja mit ihnen „fast verheiratet“ sei.

Weniger schön findet sie dagegen, dass Architekten zwar mit ihrem Beruf eine sehr große Verantwortung tragen, die Rechtsprechung ihnen aber nicht ausreichend Rückendeckung gebe. Hier wolle sie bei der Kammer schon auf mehr Hilfen gerade in Konfliktfällen pochen. Doch ihr Antrieb ist ungebrochen. „Die Freude, etwas Passendes für den Menschen zu finden“, sei ihr wichtig. Und so zeigt sie am Wochenende auch Bilder von Privatprojekten - von der Dachterrasse bis hin zum eigens kreierten Dampfbad.

Ein kleiner Traum wäre es, auch am Zauberberg mal gestalterisch mitwirken zu können. Nach ihrem Atelier in Königstein habe sie damals hier das passende berufliche und private Zuhause gefunden. „Ich brauche den freien Blick.“ Zudem könne sie hier Alt und Neu verbinden. In ihrem Job, den sie mehr als Berufung sieht, sei gerade „das Talent zum Sehen“ wichtig. Sie wolle helfen, das Fachpersonal dafür zu finden. So wie es bei der Frau, die im Oberurseler Stadtteil Stierstadt aufwuchs, selbst der Fall war. Schon in eine ihrer Puppenstuben habe sie Stützen eingebaut. Ihr Vater, Professor Dr. Ernst Joachim Völker, war ein bekannter Akustiker und Bauphysiker. Er gründete das Institut für Akustik und Bauphysik, hatte mit dem Spezialgebiet Konzertsäle, Rundfunkstudios und Mehrzweckhallen einen Namen. Und animierte seine Tochter mit, in die Fußstapfen zu treten.

RTL war der Anfang und hatte eine besondere Begegnung für Fischer parat: Mit Chef Helmut Thoma saß sie zusammen und plante den Eingangsbereich des Senders, etwa mit einer großen Kunst-Bildschirmleinwand. Denn Kunst und Architektur gehören für sie untrennbar zusammen. Doch einen Wunsch mit Blick auf das Berufsbild hat sie, den sie blumig umschreibt: Entweder würden Architekten als „exklusiv“ gesehen, als „Brühwürfel zum Verfeinern von Essen“, oder aber als „Fußabtreter“. Die Wahrheit liegt für sie in der Mitte: „Wir sind auch hart arbeitendes Volk, das die Umgebung der Menschen verschönern möchte.“