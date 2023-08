Seniorenwohnen mit Klosterblick

Der Industrie-Hinterhof am Großen Haingraben mit Kirchturm-Blick: Hier könnten die Wohngebäude für Senioren entstehen. wein © wein

Nach Jahren des Stillstands kommt Bewegung ins Projekt am Großen Haingraben / DRK als Betreiber

Kelkheim - Eigentlich waren die Stadt sowie der Eigentümer der Fläche im Zentrum zwischen Hauptstraße, „Haus der Senioren“ und Penny-Markt auf einem guten Weg. Es sollten vier Wohngebäude mit insgesamt rund 50 Einheiten hier am Großen Haingraben entstehen. Für ein Bebauungskonzept hatte die Kelkheimer Politik Anfang 2018 grünes Licht gegeben. Dann allerdings wurde es lange still um dieses Projekt.

So berichtete Bürgermeister Albrecht Kündiger vor drei Jahren, dass die Einbindung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Hessen-Süd ein Thema sein könnte. Sie betreibt am Kelkheimer Kloster das Pflegeheim „Haus Mainblick“. Doch die Awo bestätigte zwar erste Gespräche, hatte aber damals den Mietvertrag am Mainblick um drei Jahre verlängert. Der Bürgermeister hatte dem Thema auch bei einem Rundgang mit dieser Zeitung kurz vor seiner Wiederwahl 2021 höchste Priorität eingeräumt. Nun kommt Bewegung in die Sache, wie Kündiger auf Anfrage bestätigt. Vor den Ferien hatte er bereits die Fraktionschefs eingeladen, um ihnen die Haingraben-Pläne zu übermitteln. So ist von allgemeinem Wohnraum nicht mehr die Rede. Nun soll hier in der Stadtmitte eine große Seniorenresidenz für betreutes Wohnen, aber auch Pflege bis zu einem gewissen Grad entstehen. Der Investor hatte diese Pläne schon zuvor präsentiert, nun sei auch die Politik am Zug.

Diese Zeitung hat auch Kontakt zu den beiden Investoren und Eigentümern bekommen. Federführend ist hier Siamak Rahbari, der mit seinem Kollegen das Vorhaben bestätigt. „Wir würden dort gerne investieren“, betonen sie. Mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) gebe es bereits „einen strategischen Partner“. Eine Untersuchung des DRK belege, dass die Nachfrage nach Seniorenwohnen groß sei. Und „im Herzen Kelkheims“ halten sie das für ein sinnvolles Projekt. Die Investoren hoffen nun, dass auch politisch Bewegung in die Sache kommt. Sie gehen von 50 bis 60 Wohnungen aus, zudem von einer Senioren-Wohngemeinschaft mit bis zu 25 Plätzen und einer Tagespflegeeinrichtung. Das Haus solle so modern gestaltet werden, dass Menschen bis zur Pflegestufe 4 hier auch betreut werden können. Eine vollstationäre Pflege solle es nicht geben. Die Planung sei schon sehr weit, aber noch nicht komplett mit der Kommune auf den Weg gebracht.

Für die Stadt ist das eine Option, so Kündiger. Er weist zwar darauf hin, dass hier Wohnraum für Senioren in einem „gehobenen Standard“ angeboten werden soll. Betont aber auch: „Der Bedarf ist da, gar keine Frage.“ Der Investor wolle auch „möglichst massiv bauen“. Dem Bürgermeister ist es trotz aller Pläne wichtig, „den sozialen Aspekt mit zu berücksichtigen“. Kündiger erinnert an den Grundsatzbeschluss der Kelkheimer Politik, bei größeren Neubauprojekten 30 Prozent bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Hier Einheiten für jedermann einzurichten - in diese Richtung geht die aktuelle Entwicklung nicht. Doch der Rathauschef wünscht sich hier schon einen Akzent, der „nachvollziehbar sozial“ sein soll. Das wolle die Stadt gerne umgesetzt wissen, wenn sie dem Investor planungsrechtlich an dieser Stelle entgegen komme.

Das große Interesse des DRK als Betreiber bestätigt der Kelkheimer Vorsitzende Martin Menke. Nachdem die Awo als möglicher Betreiber nicht mehr im Rennen war, sei der Investor aufs Rote Kreuz zugekommen, berichtet er. Menke hält das hier am Haingraben für eine „wunderbare“ Lösung und betont: „Wir erwarten, dass die nächsten Schritte getan werden.“ Die Politik sei weitgehend eingebunden worden, es gehe schon um Konkretisierungen. Statt vier Gebäuden könnten es aus organisatorischer Sicht nur zwei Häuser hinter dem Ensemble der Hauptstraße für die bis zu 60 Wohnungen werden. „Das Thema ist sehr aktuell“, sagt Menke und hat den DRK-Kreisverband eingebunden. wein