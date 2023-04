Schmuck ergaunert

Teilen

Seniorin wird ausgetrickst

Am Dienstag waren „Betrüger bei einer Kelkheimerin erfolgreich, wodurch diese einen finanziellen Schaden erlitt“, teilt die Polizei mit. Der Frau wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Untersuchungshaft müsse. Die Haft könne durch Vorlage einer Kaution abgewendet werden. Letztlich fuhr die Seniorin in die Heiligkreuzgasse in Frankfurt, übergab Goldmünzen und Schmuck an einen der Täter. Erst anschließend fiel der Betrug auf. Der Betrüger bei der Übergabe soll laut der Geschädigten etwa 1,75 Meter groß und 25 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Während der Tat war er dunkel bekleidet und trug eine FFP 2-Maske. Hinweise an Telefon 0 61 96 /20 730. wein