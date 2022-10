Riesen-Radtour für den guten Zweck

Geschafft: Eik Elstner nach seiner Ankunft an der Algarve-Küste in Portugal mit Begleiterin Eli. privat © privat

13 150 Euro für kranke Kinder erstrampelt

Kelkheim - Wow, was für eine Wahnsinns-Tour, schön, anstrengend, spannend, herausfordernd, wunderschön, einige unvorhergesehene Dinge, so viele Rückmeldungen.“ Eik Elstner ist noch Tage nach seinem Erlebnis schwer beeindruckt. Denn er ist Rad gefahren. Aber nicht einfach gemütlich an einem Fluss entlang von A nach B. Sondern quer durch Europa von seinem Wohnort Fischbach bis an die portugiesische Algarve-Künste.

So kam er, zum Teil mit Begleitung durch die Freunde Tobi und Eli, auf 2799,34 Kilometer, 21 500 Höhenmeter und 117,32 Stunden reine Fahrzeit und hat nach vier Wochen wie geplant das sportliche Ziel erreicht. Doch es gab ein anderes Ziel, das höher zu bewerten ist: Elstner trat für den Frankfurter Verein „Hilfe für krebskranke Kinder“ in die Pedale. Der Spenden-Link im Internet ist geschlossen und beläuft sich zurzeit auf 13 150 Euro. Die offizielle Scheckübergabe ist demnächst.

Natürlich hatte er in den Sozialen Netzwerken berichtet, aber „ich musste ja noch ein bisschen strampeln nebenbei und als Laie habe ich ja keine professionelle PR-Agentur hinter mir“, sagt er und erzählt nun: Es sei (fast) alles „super erfolgreich gelaufen“. Am ersten Tag sei er bereits nach 50 Kilometern gestürzt - Schürfwunden, blaue Flecken. „Danach wurde es aber besser, zum Glück. Besondere Highlights waren das Erreichen des Mittelmeers, so surreal mit seinem eigenen Fahrrad zum Strand, wo Leute in Badehose und Bikini lange laufen, gefahren zu sein“, berichtet er. Und dann folgte die perfekte Ankunft in Armação de Pêra, mit dem Empfang von Eltern, Freunden und Bekannten - „überragend“, so Elstner. wein