Regen spült neue Probleme ins Tierheim

Teilen

Das Dach ist undicht und der Auslauf ein Sumpfloch

Kelkheim - In einem Tierheim kehrt nie wirklich Ruhe ein.“ Das weiß Mark Bojko, der Vorsitzende des Tierschutzvereins, nach einem guten Jahr im Amt längst. Doch immer wieder neue Hürden und Herausforderungen nagen schon am Team, das sich nun einmal mehr die Unterstützung der Tierfreunde erhofft.

Was ist passiert? Das Wasser hat die aktuelle Ruhe im Tierheim am Zeilsheimer Weg regelrecht weggeschwemmt. Denn durch den Dauerregen in den vergangenen Tagen seien zwei große Probleme aufgetreten, die den Verein vermutlich wieder einige Tausend Euro kosten werden, weiß Bojko.

Es habe sich eine neue „Baustelle“ aufgetan, „die uns mehr als nur ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet“: So ist das Dach über den Hundezwingern undicht, es regnet bei den Vierbeinern in die Außenbereiche der Zwinger. „Das ist natürlich nichts, was hinnehmbar oder aufschiebbar ist, unsere Hunde sollen in ihren eigenen Räumlichkeiten keine nassen Füße bekommen“, so Bojko.

Und der Vorsitzende weist auf das zweite, nun neu aufgetretene Problem hin: „Als wäre das alleine nicht schon ausreichend, fällt durch die aktuelle Wetterlage auf, dass der große Hundeauslauf massiv unter Wasser steht und unsere vorhandene Drainage nicht in der Lage ist, das Wasser abzuleiten.“ Der Auslauf gleiche einem „Sumpfloch, was manche unserer Hunde sicherlich begrüßen würden, für die meisten aber doch eher unbrauchbar ist“.

Für den kleineren Auslauf vor dem Gebäude habe der Verein schon ein System gefunden, wie Regenwasser gut ablaufen und der Auslauf bei anhaltend schlechterem Wetter nutzbar bleibt. Deshalb wurde diese Firma auch für die größere Fläche beauftragt.

„Diese dringend erforderlichen Arbeiten stellen natürlich eine riesige finanzielle Belastung für das Tierheim dar, müssen wir doch hier mit mehreren Tausend Euro rechnen. Wie wir diese Summe in unsere Jahresplanung integrieren sollen, ohne dass es uns mit dem Rücken an die Wand stellt, wissen wir noch nicht genau“, fasst das Team zusammen.

In den ersten Tagen dieses Aufrufs sei knapp ein Drittel der Summe zusammengekommen, freut sich Bojko. Deshalb wurden die Arbeiten beauftragt, sind aber weitere Hilfen willkommen. Erst durch das neue Technikteam seien solche Probleme erkennbar.

Der Vorsitzende skizziert, dass das Tierheim seine Kosten mit vier Säulen deckt: rund 50 Prozent Spenden, 30 Prozent Tiervermittlungsgebühren und je 10 durch Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse der drei betroffenen Kommunen Kelkheim, Eppstein und Liederbach. Hier werde der Verein sicher noch mal auf die Rathäuser zugehen, kündigt Bojko an. Wichtig sei es, immer zu zeigen, welche Arbeit das Tierheim mit seinen bis 100 ehrenamtlichen Helfern leistet. Ins Kontor schlugen zuletzt auch die stark gestiegenen Tierarzt- und Energiekosten. Wer aktuell helfen möchte, spendet unter dem Stichwort „Trockene Hundefüße“ auf das Konto des Tierschutzvereins Kelkheim, DE 32 5125 0000 0005 0032 10. wein