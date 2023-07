Plötzlich neue, alte Lösung fürs Museum

Teilen

Das Ensemble an der Frankfurter Straße 21: Links ist auch der „Holunder Hof“. Das könnte ans Museum gehen, das zudem bereits den ersten Stock im Haupthaus nutzt. wein © wein

Stadt und Eigentümer prüfen Erweiterung am Standort Frankfurter Straße /„Holunder Hof“ verkleinert sich

Kelkheim - Es war in den vergangen Monaten sehr still geworden um den wohl größten Zankapfel in der Stadt seit vielen Jahren. Nachdem die Verwaltung ein leeres Ladenlokal an der Frankfurter Straße für den Umzug des Museums geprüft und als nicht tauglich eingestuft hatte, herrschte Funkstille. Im Haupt- und Finanzausschuss brachte eine Sitzungspause nichts, das Thema wurde vorerst zurückgezogen.

Jetzt ist auch klar, warum es so ruhig war: Die Stadt arbeitet im Hintergrund an einem Plan B, um das Thema auf eine breitere Mehrheit zu heben. Denn auch das Pfarrzentrum an der Feldbergstraße - der Beschluss vom Dezember 2022 für einen abgespeckten Ausbau ohne Großen Saal und Keller gilt jetzt wieder - hängt politisch am seidenen Faden. Die Alternative ist eine alte Bekannte: Der zuständige Erste Stadtrat Dirk Hofmann bestätigt auf Anfrage, dass nun eine Erweiterung am bisherigen Standort an der Frankfurter Straße geprüft werde. Dort wolle sich die Werkstatt „Holunder Hof“ verkleinern.

Architekt soll Machbarkeit prüfen

Das könnte eine Chance fürs Museum sein, den dringend benötigten Platz zu bekommen. Hofmann weiß aber nach den Kostendiskussionen um die Feldbergstraße: „Da muss einiges Geld in die Hand genommen werden.“ Möglicherweise könne die Eigentümerfamilie Lutz günstiger bauen als die Stadt. Sollte die Miete dann nicht die Abschreibungen beim Eigentum im Pfarrzentrum überschreiten, könnte sich das rechnen. Zunächst einmal soll laut Hofmann ein Architekt schauen, ob die gemeinsame Nutzung von Museum und Firma dort mit veränderten Anteilen möglich ist - und wenn ja, wie. „Es darf auf keinen Fall Stückwerk geben. Wir brauchen ein geschlossenes Ensemble, wo das Museum funktionieren kann“, so der Erste Stadtrat.

Hofmann und Bürgermeister Albrecht Kündiger haben jetzt die Fraktionschefs über die Prüfung informiert. Kündiger verweist auf die Zuständigkeit des Kollegen. Es sei aber allen Fraktionen bewusst, „dass es Sinn macht, dass dieses Projekt eine stabile Mehrheit hat“. Er sei aber überzeugt, dass alle „an einer konstruktiven Lösung interessiert“ seien.

Laut dem Ersten Stadtrat habe es zumindest kein sofortiges Veto gegeben, sonst hätte er das Vorhaben schon gestoppt. „Es ist nicht so unrealistisch, dass man es nicht prüfen sollte“, findet er. Er wünsche sich beim Museum mit Blick auf das Hin und Her „eine Mehrheit, die etwas länger andauert“ und hofft nach der Sommerpause auf erste Ergebnisse. Auch Erweiterungsmöglichkeiten am Ort würden noch geprüft.

„Schritt für Schritt mit aller Sorgfalt“ will Eigentümer Holger Lutz in der Sache vorgehen. Er und seine Frau Birgit seien offen für eine Lösung, „die allen gefällt und allen Bedürfnissen gerecht wird“. Unter dem Strich gehe es ja um eine „Umverteilung an Quadratmetern“. Er halte das Projekt für „realistisch“, es gebe aber gewisse Anforderungen: etwa endlich eine Barrierefreiheit für das Museum oder Brandschutzauflagen für die Lackier-Werkstatt im „Holunder Hof“.

Wichtig sei natürlich eine räumlich Trennung. Lutz: „Jetzt überlegen wir zusammen, wie wir aus eins und eins drei machen.“ Er geht davon aus, dass die Kosten des kleinen Umbaus der Feldbergstraße von rund 2,9 Millionen nicht erreicht werden.