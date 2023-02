Organist des Königs von England kommt

Peter Holder aus London macht Station in Münster. privat © Leo Cinicolo

Peter Holder von Westminster Abbey gibt Orgel-Konzert in St. Dionysius

Kelkheim - Der Organist des Königs von England, Charles III., kommt nach Kelkheim.“ Mit diesen besonderen Worten kündigt Stephan Paxmann, Organist der Kirche in St. Dionysius, ein ebenso besonderes Konzert an. Peter Holder, der normalerweise die Tasten in der Londoner Kathedrale Westminster Abbey bedient, wird am Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr das bereits fünfte Meisterkonzert an der noch recht jungen Digital-Orgel geben. Unter der Überschrift „The Spirit of England“ präsentiert er Werke von Komponisten der Abbey sowie Musik aus der „Last Night of the Proms“, etwa „Rule Britannia“.

Holder ist der Hauptorganist der bekanntesten Kirche Englands. Zuletzt war er bei der Beerdigungsmesse der Queen in Westminster Abbey live im Fernsehen zu sehen und zu hören. Ebenso wird er die Krönung von King Charles III. an der Orgel gestalten. „Aber vorher schaut er bei seinen höchst seltenen Besuchen drei Tage in Kelkheim vorbei. Wenn das mal nicht ein königlicher Start in das neue Jahr 2023 wird“, freut sich Paxmann, Organisator der Meisterkonzert-Reihe und fügt an: „Mit Peter Holder kommt ein Ausnahmekünstler nach Kelkheim. Es ist großartig, dass er eines seiner seltenen Konzerte im Ausland bei uns an der großen Orgel in Kelkheim spielt.“

Holder hat schon als Orgelstudent an Westminster Abbey studiert und im weiteren Verlauf auch bei Jon Laukvik in Stuttgart sowie Thierry Escaich in Paris Meisterklassen absolviert. Von 2014 bis 2017 wurde er als Suborganist an die St. Pauls Cathedral in London berufen. Das sei bereits mit der Rolle eines Hauptorganisten nach deutschem Verständnis vergleichbar, erklärt Paxmann.

So hat Holder in den vergangenen Jahren zahlreiche Konzerte, TV-Übertragungen und Aufnahmen gemacht, war der Organist bei fast allen Staatsereignissen in Westminster Abbey und ist seit 2019 Gast bei den BBC Proms Konzerten.

In der Reihe der Meisterkonzerte sind in diesem Jahr Olivier Penin aus der Pariser Hauptkirche St. Clotilde, Prof. Christoph Schoener aus Hamburg, langjähriger Michel-Organist, Andreas Boltz vom Frankfurter Dom sowie David Briggs aus New York zu Gast. Der Eintritt beträgt jeweils 15 Euro, für Schüler ist er frei. Karten gibt es an der Abendkasse, im Pfarrbüro St. Franziskus oder unter tickets@orgelmusik-kelkheim.de .