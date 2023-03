Ökologie oder Ökonomie?

Vortrag von Historikerin

Die sehr kontrovers geführte politische Diskussion zum ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft wird in diesem Vortrag aufgegriffen“, kündigt die Eichendorffschule (EDS) einen besonderen Abend mit dem Titel „Über die Kosten und Nutzen eines nachhaltigeren deutschen Wirtschaftsmodells“ an. Dabei treffe die Befürchtung, den Klimawandel nicht aufhalten zu können, auf die Befürchtung der Deindustrialisierung Deutschlands. Das Forum „Wissenschaft und Schule“ hat am Dienstag, 21. März, um 19 Uhr in der Aula bei freiem Eintritt die Historikerin Alexandra Schwarzkopf zu Gast. wein