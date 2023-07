Nach Zugausfällen die „große Sensation“

Eine Bahn der RB 12 bei Liederbach-Süd. Es gibt immer wieder Probleme mit den Zügen. wein © Weiner

Lage der Regionalbahn 12 hat sich laut Stadt und Betreiber aktuell gebessert - bei Informationen hakt es noch

Kelkheim - Bürgermeister Albrecht Kündiger nennt es „eine große Sensation“. Fast täglich habe er vom Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) Mitteilungen über ausgefallene Züge auf der Regionalbahnlinie 12 von Königstein über Kelkheim und Liederbach (Text rechts) nach Frankfurt-Hauptbahnhof bekommen. Mal seien es 10, mal sogar 17 gewesen, sagt er. Am Mittwoch sei wohl keine Bahn ausgefallen, am Donnerstag bis zum Mittag offenbar auch nicht, weshalb er so überrascht ist. Zufrieden ist er mit der Lage auf der RB 12 keinesfalls. „Mich erreichen aufgrund der erheblichen Ausfälle zahlreiche Proteste“, so Kündiger. So mancher Bahnpendler müsse aufs Auto umsteigen, um pünktlich zur Arbeit oder Uni zu kommen.

Die aktuellen Beobachtungen des Bürgermeisters decken sich aber mit der Auskunft des Bahnbetreibers Regionalverkehre Start Deutschland GmbH, einer Tochter der Deutschen Bahn. „Auf der RB 12 stellt sich die Lage grundsätzlich stabil dar, auch wenn es in den letzten zwei Wochen einige Ausfälle gab“, teilt Start mit, gibt aber zu den Ursachen nur eine dünne Auskunft: „Die Gründe für die nicht vollständig zufriedenstellende Betriebslage sind anhaltend jene, die kommuniziert wurden. Daran hat sich nichts geändert.“ Bekannt ist: Der Personalmangel ist auch bei den Zugführern massiv.

AUCH LIEDERBACHER POLITIK SAUER Auch in der Liederbacher Gemeindevertretung gab es Unmut über die Regionalbahn 12. Stefan Emert (CDU) sprach von einem „Trauerspiel“ und wurde deutlich: „Es ist eine Schande, wie das läuft. Und ein Paradebeispiel, wie man die Verkehrswende nicht machen sollte.“ Auch die Informationspolitik lasse zu wünschen übrig. Er erwarte nun Taten von den Verantwortlichen, bisher sei „außer heißer Luft nichts passiert“, so Emert, der sich außerdem noch über die zeitgleichen Großbaustellen auf der B 8 zwischen Liederbach und Königstein wunderte. „Es ist eine Katastrophe“ , wurde Bürgermeisterin Eva Söllner (CDU) ebenso deutlich. „Es ist untragbar. Und man kann nicht sagen, es gibt dafür eine Lösung.“ Es sei ein „riesiges Personalproblem“. wein

Wie Kündiger berichtet und der RMV bestätigte, wurde deshalb vorerst der Betrieb der RB 11 über Bad Soden und Sulzbach eingestellt. Denn dort fährt auch die S-Bahn, so könne Start seine Kräfte unter anderem zur RB 12 ziehen, berichtet Kündiger. Aber er sagt auch: „Wir dürfen unsere Stimme nicht ganz so laut erheben, auch wir haben Personalprobleme.“ Er verweist auf große Sorgen im Freibad, auch im Rathaus und schon dauerhaft bei den Erziehern. Da die Lage so angespannt ist und Züge immer wieder ausfallen, verbietet sich laut dem Bürgermeister aktuell zudem eine große weitere Diskussion über eine Taktverdichtung.

Ein Problem seien auch die zum Teil unzureichenden Informationen über Ausfälle. Der RMV arbeite daran, sei aber noch lange nicht am Ziel. „Die Fahrgastinformation konnte grundsätzlich in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich verbessert werden“, heißt es dazu von Betreiber Start. „Leider sind die derzeit an den Stationen verbauten Geräte veraltet und können daher Verspätungen oder Ausfälle nicht darstellen. Die Displays an den Stationen werden im Zuge des Neubaus des Stellwerks in Usingen erneuert.“ Start verweist auf die RMV-Homepage und -App, zudem wurden an den Stationen Anfang Juli QR-Codes ausgehängt, mit denen die nächsten Abfahrten samt möglicher Abweichungen auf dem Handy angezeigt werden. „Zusätzlich wurden die Fahrkartenautomaten entlang der Taunusbahn und Königsteiner Bahn so umgestellt, dass sie die nächsten Fahrten anzeigen.“ wein