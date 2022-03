Main-Taunus: Lebenshilfe-Geschäftsführer muss gehen

Der Vorstand der Lebenshilfe-Kreisvereinigung im Main-Taunus hat Geschäftsführer Ulrich Mann von seinen Aufgaben entbunden. Das Leitungsteam des Vereins soll neu aufgestellt werden. Dabei spielen auch Vorwürfe von Angehörigen der behinderten Menschen eine Rolle.

Konkrete Gründe, warum der Vorstand der Lebenshilfe Main-Taunus Ulrich Mann Mitte Februar als Geschäftsführer freigestellt hat, nennt Jenny Grünewald im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau nicht. Die Vorsitzende des ehrenamtlichen Vereinsvorstands spricht von „schwindendem Vertrauen, von mangelnder Kommunikation und unterschiedlichen Vorstellungen über die Betreuung der 150 Menschen mit geistiger Behinderung, die in Wohnungen und Wohnheimen der Lebenshilfe im Landkreis leben“.

Von außen sei dieser Schritt womöglich schwer nachzuvollziehen, räumt Grünewald ein. „Wir haben lange überlegt und uns die Entscheidung nicht leichtgemacht“, sagt sie. Für die inklusive Gestaltung aller Angebote der Lebenshilfe bedürfe es einer perfekt funktionierenden Geschäftsführung, die Hand in Hand mit dem Vorstand zusammenarbeite. „Das war in der letzten Zeit jedoch nicht mehr gegeben.“

Der gemeinnützige Verein, der vor mehr als einem halben Jahrhundert von Angehörigen behinderter Menschen im Main-Taunus-Kreis gegründet wurde, steht damit zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre organisatorisch vor einem Scherbenhaufen. 2018 trennte sich der Vorstand vom damaligen Lebenshilfe-Geschäftsführer Uve Lüders. Man habe die Notbremse gezogen, hieß es seinerzeit aus Vorstandkreisen. Die Lebenshilfe sei in Jahrzehnten ständig gewachsen, die Verwaltungsstrukturen hingegen seien nicht angepasst worden.

Der Verein

Gegründet wurde die Lebenshilfe Main-Taunus im Jahr 1967.



Der Verein hat 500 Mitglieder und unterstützt mehr als 500 Menschen mit Behinderung sowie deren Familien.



Das Angebot der Lebenshilfe umfasst die Frühförderung, den familienunterstützenden Dienst, die Beratungsstelle Stark, die Beratungsstelle Wohnen und den Treffpunkt leichte Sprache.

In fünf Wohnhäusern in Eschborn, Flörsheim und Kelkheim, betreuten Wohngemeinschaften und dem betreuten Einzelwohnen leben mehr als 150 Menschen mit vorwiegend geistiger Behinderung.



Das Projekt „Mitleben“ ist in der Kreisstadt Hofheim angesiedelt. Seit Ende 2017 leben dort neun Personen mit hohem Unterstützungsbedarf in drei Wohngemeinschaften, die die Lebenshilfe betreut. aro