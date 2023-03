Magistrat für Museumsneubau

Teilen

Nun droht dem alten Pfarrzentrum an der Feldbergstraße wieder die Abrissbirne. knapp © Knapp

Pfarrzentrum Feldbergstraße könnte abgerissen werden / Wohnraum als Ergänzung

Kelkheim - Zurück zur alten Idee könnte es bei einem Dauerthema der Stadtpolitik jetzt heißen. Denn der Magistrat hat den Abriss des ehemaligen Pfarrzentrums an der Feldbergstraße samt Neubau für ein Museum und Wohnungen darüber vorgeschlagen. Die Vorlage zum Thema kommt am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr im Haupt- und Finanzausschuss (Plenarsaal Rathaus) auf den Tisch. Das letzte Wort hat dann die Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai.

Ganz zu Beginn der Diskussion vor mehr als fünf Jahren hatte die CDU schon einmal angeregt, das alte Gebäude im städtischen Eigentum abzubrechen, am Standort das Museum sowie Wohnraum zu ermöglichen. Das war damals an der Mehrheit von UKW und FDP gescheitert, die zwar auch den Abbruch wollten, aber komplett Wohnungen dort, gerne auch ein Mehrgenerationenhaus. Das Museum sollte an seinem bisherigen Ort an der Frankfurter Straße bleiben.

Der Rest der Geschichte ist bekannt: Eine Bürgerinitiative stemmte einen erfolgreichen Bürgerentscheid zum Erhalt des Pfarrzentrums und der Einrichtung eines Kulturzentrums mit Museum dort. In den Jahren danach passierte vor den Kulissen nicht viel. Dann explodierten die Baukosten, so dass der zuständige Erste Stadtrat Dirk Hofmann (CDU) Ende Dezember 2022 die knappe Mehrheit für einen Kompromiss erhielt, zunächst nur das Erdgeschoss ohne Keller und großen Saal auszubauen. Der nächste Richtungswechsel vor wenigen Wochen: Ein UKW war hauchdünn erfolgreich, wonach der Umzug des Museums in ein inzwischen leerstehendes Ladenlokal an der Frankfurter Straße geprüft werden sollte. Das ist nun abgeschlossen, das Geschäft eignet sich nicht.

Die Karten werden also neu gemischt, der Magistrat bringt Abriss und Neubau wieder ins Spiel. Diese Information bestätigt Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW) als Sprecher des Gremiums. Es solle nun ein neues, klares Konzept erarbeitet werden mit einem Museum im Erdgeschoss. Kündiger ist immer Verfechter für einen Erhalt des Gebäudes mit einer besonderen Geschichte gewesen. „Ich bewege mich im Interesse der Gesamtsituation“, steht er nun hinter dem Votum des Magistrats. „Das Verharren auf Positionen bringt niemandem mehr etwas.“ Er hoffe, dass auch die Fraktionen ihre taktischen Überlegungen „beiseite legen“, denn: „Diese Hängepartie dauert schon viel zu lange.“ Das Ziel der Rathausspitze sei es, „das Museum auf breitere Füße zu stellen“. Ständig wechselnde und knappe Mehrheiten seien nicht gut. Deshalb hatten Kündiger und Hofmann die Fraktionschefs zu einem Gespräch eingeladen.

Damit ginge es also zurück zum alten CDU-Antrag. Die FDP sieht es „als Alternative, die von uns unterstützt wird“, so Fraktionschef Michael Trawitzki. „Wir sind für alles, was die Investitionen in den bisherigen Bau verhindert.“ Dieses Konzept mit Abriss und Wohnungsbau sei in jedem Fall „zukunftsorientierter“.

„Wir machen so weiter, wie es am 20. Dezember beschlossen wurde“, war für Hofmann die Sache nach dem Aus für den Laden klar. Damals hatte seine Vorlage eine knappe Mehrheit bekommen, im alten Pfarrzentrum Feldbergstraße aus Kostengründen zunächst einen Kompromiss anzugehen. An diesem Vorschlag halte er weiterhin fest, sagt Hofmann auf Anfrage nun. „Ich stehe zu dem, was ich eingebracht habe.“ Zumal andere Ausschreibungen der Stadt darauf hindeuten, dass wieder mehr Angebote eingehen und günstigere Preise zu erzielen seien. In Kombination mit seinem geplanten Modell eines umsatzsteuerpflichtigen Betriebs, sich die Gelder vom Finanzamt wiederzuholen, könnte im ersten Abschnitt vielleicht sogar mehr realisiert werden als nur das Erdgeschoss, blickt der Erste Stadtrat voraus. In der Koalition CDU, SPD und FDP habe es dazu auch noch eine Abstimmung gegeben, sie wolle - mit Ausnahme der Liberalen - ebenfalls an seinem Modell festhalten. Dennoch wäre auch die Variante Abriss und Neubau „durchführbar“, räumt Hofmann ein. Nun warnt Hofmann aber vor neuen Diskussionen. Denn es stellen sich Fragen, wie ein Neubaukonzept aussehen, wer die Wohnungen erhalten würde. Nicht zuletzt sei es ihm wichtig, am Bürgerentscheid weiter festzuhalten.