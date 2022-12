Lebensmittel rund um die Uhr kaufen

Erster Regiomat in der Stadt

Kelkheim - Die Bürgersprechstunde von Rathauschef Albrecht Kündiger war die beste Gelegenheit, auch gleich den neuen „Regiomaten“ an der Mehrzweckhalle in Eppenhain einzuweihen. Der Bürgermeister machte das persönlich, in dem er zehn Eier aus dem Automaten kaufte. Die Betreiber, die Familie Bommersheim aus Schloßborn, servierten den Bürgern zudem Leckereien, die dann auch in dem Waren-Schrank zu finden sein werden.

Und so wertet Kündiger den Start des Premieren-Projektes in der Stadt auch als guten Erfolg. Die Stadt hatte nach einem Antrag der UKW die Möglichkeiten eines „Regiomaten“ geprüft und mit der Familie Bommersheim einen Partner gefunden. Mit Chefin Selina Bommersheim hatte Stadtrat Thomas Zellhofer damals einen ersten Kontakt. Nun hofft der Bürgermeister, dass der neue und erste „Regiomat“ in Kelkheim angenommen wird. Dann könne die Kommune auch über weitere Automaten dieser Art nachdenken. Der Automat bietet regionale Waren: Eier, Eiernudeln, Milchprodukte und Käse, Mehl- und Brotmischungen, Kartoffeln, Gemüse und Obst Marmeladen, Konserven und Schokoladenerzeugnisse. Wurst vom Weideangusrind und vom Strohschwein. wein