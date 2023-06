„Kunst soll für jeden zugänglich sein“

Die Künstlerinnen Kathrin Lieske (links) und Heike Keller bereiten letzte Details vor der Neueröffnung vor. wein © wein

Mitglieder krempeln Verein „Kunstkaufhaus“ etwas um und eröffnen am Samstag ihren „Concept Store“

Kelkheim - Die Natur hält an dieser Wand Einzug - in den Motiven von Gernot Mader, den Möwen von Kathrin Lieske, die in Acryl auch Kamilleblüten gemalt hat, die sich im Wind wiegen. Eine Möwe und drei Männer am Strand mit dem Surfbrett steuert Sike Offermann bei - und ebenso naturverbunden sind die Keramikgefäße von Heike Keller. Die nächste Wand kommt in Pink daher - Katja Trümper zeigt kubische Formen in einer Schwarzlichtmalerei, die im Dunkel leuchtet. Wieder Offermann hat Rosa als Hintergrund gewählt für eine Etagere, aus der Vögel Süßes naschen.

Lieske, Keller und Offermann sind an diesem Mittag noch sehr beschäftigt. Die beiden beschriebenen Wände im „Kunstkaufhaus“ an der Hauptstraße sind zwar schon fertig, aber es gibt noch einige Lücken. Es soll alles passen, wenn der Verein seine etwas andere Galerie am morgigen Samstag, 3. Juni, ab 15 Uhr bei der Wiedereröffnung in einem neuen Kleid präsentiert. Gäste sind willkommen, Vorsitzende Offermann und Pressefrau Lieske werden einiges zur Idee sagen können.

Schon das Schild über dem Schaufenster verrät mit einem Untertitel, worum es den rund 25 Mitgliedern nun gehen soll: „Concept Store“ ist dort zu lesen. Der Einzelhandel bezeichnet damit einen Laden mit einer ungewöhnlichen, meist hochwertigen Kombination von Sortimenten und Marken. In der Tat: Hier gibt es lauter Unikate der kreativen Köpfe aus Kelkheim und Umgebung. Ein wichtiges Anliegen sei, „dass Kunst für jeden zugänglich sein soll“, sagt Lieske, die aus Kronberg stammt, auf das „Kunstkaufhaus“ aufmerksam wurde - und seitdem mit dem Team einiges „umbaut“. In Galerien seien die Werke oft kaum erschwinglich, hier schon, werben die Damen. Sie wollen den Besuchern auch helfen, ihre eigenen vier Wände zu gestalten. „Es ist ein Anliegen, dass die Leute ihre Wohnung nicht nur bei Ikea aussuchen, nicht dem Mainstream hinterherlaufen“, sagt Lieske.

Bei der Vorsitzenden Offermann rannten Lieske und Co. offene Türen ein. Die Stellwände verschwanden, der Raum wurde geöffnet, der Blick durchs Schaufenster ist für Neugierige möglich. Drinnen freut sich die Chefin über die ganze Bandbreite von Kunst - die nicht immer akkurat, sondern auch gemischt, aber durchaus passend gezeigt wird. Mit der Umgestaltung zum „Concept Store“ sei ein kleiner Generationswechsel, eine Verjüngung im Verein gekommen, weiß Offermann. Mitglieder gingen, neue kamen. Inzwischen gebe es eine Warteliste bei der Malerei, bewerben sich die früher händeringend gesuchten Kunsthandwerker. „Das belebt alles“, findet Offermann. Sie wollen den Menschen Inspiration geben, sie mitmachen lassen. Heike Keller aus Bad Soden hat mit Teilnehmern in einem ersten Workshop bereits Keramik-Arbeiten hergestellt und gemerkt: „Erstaunlich, wie die Leute darauf warten. Sie lieben es, hier Vollgas zu geben.“ Weitere Kurse für Malerei und Design folgen im Programm des Jahres. Offermann bietet noch gefilzte Glücksschweinchen, von deren Erlös ein Teil ans Kelkheimer Tierheim geht.

Keller formuliert das Ziel hinter all diesen Angeboten: „Einen Ort der Begegnung wollen wir schaffen - nicht nur auf der künstlerischen, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Dass der Gast hier einige gute Momente erlebt.“ Der Mix reicht von großformatiger Malerei bis zu Pflanzendrucken im Mini-Format, von Textil- und Glaskunst bis zu Keramik und anderem Kunsthandwerk. Das Kelkheimer „Kunstkaufhaus“ startete vor gut acht Jahren im ehemaligen Schlecker-Markt an der Hornauer Straße und zog Ende 2019 um an die Hauptstraße 4. Gäste können während der Öffnungszeiten - Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr - den Künstlern bei der Arbeit zuschauen. Geplant sei es, diese Zeiten weiter auszubauen, so Offermann. Mit den Räumen ist das Team glücklich, an eine Erweiterung wird nicht gedacht. Nun ist die Gruppe erst einmal sehr gespannt, wie ihr „Concept Store“ in der Stadt ankommt. wein