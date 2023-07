Kritik am Fastenbrechen

Teilen

FDP moniert Finanzierung und Zweck / Stadt und Ausländerbeirat kontern

Kelkheim - Fastenbrechen soll zum ,besseren Verständnis beitragen’“: So hieß es im April nach einer Veranstaltung des Ausländerbeirats in der Stadthalle über dem Zeitungsartikel. Nun ist das Verständnis füreinander offenbar einiger Skepsis gewichen.

In einer Mitteilung stellen sich für die FDP-Fraktion „einige Fragen“, wie deren Chef Michael Trawitzki mitteilt. Grundsätzlich begrüße die FDP diese Tradition bei einem der „religiösen Höhepunkte im Islam“ und dass diese „in aller Welt so eine breite Zustimmung findet“. Trotzdem rätselt die Fraktion, „ob es die satzungsgemäße Aufgabe des Ausländerbeirates ist, eine solche Veranstaltung zu organisieren und mit den dem Beirat zur Verfügung stehenden Steuergeldern zu finanzieren“. In der Satzung, die die FDP mitgeschickt hat, ist von „Informations- und Kulturveranstaltungen“ die Rede. Aufgabe des Ausländerbeirats sei die „Pflege und Verbesserung der Verbindung und Verständigung zwischen allen Bevölkerungsteilen“. Beim Fastenbrechen in der Stadthalle äußert die FDP Zweifel, ob die sehr religiös geprägte Veranstaltungen diesen Zweck erfülle. Dies als „kulturell zu bewerten, kann man bei der FDP-Fraktion nicht nachvollziehen“.

Die Fraktion hat an den Magistrat zwei Anfragen zum Thema gestellt und betont: „Wie der Magistrat schätzt auch die FDP die Arbeit des Ausländerbeirates sehr. Damit verbunden kann jedoch nicht sein, dass jede Maßnahme des Beirates kritiklos befürwortet wird.“ Daher fordert die FDP-Fraktion, „dass künftig keine religiösen Veranstaltungen des Ausländerbeirates mehr mit Steuermitteln finanziert werden“. Dabei seien „strengere Maßstäbe sicher angebracht“.

Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW) betont, dass die Veranstaltung durch Satzung und Funktion des Ausländerbeirats gedeckt sei und er dessen Arbeit sehr schätze. „Ich warne dringend davor, dass Parteien einem direkt gewähltem Gremium Vorschriften machen“, so Kündiger. Sollte es kritische Aspekte dazu geben, werde sich der Ausländerbeirat damit auseinandersetzen. Unter dem Strich lagen die Kosten bei 1200 Euro, vor allem die Miete der Halle und Sachkosten.

Ausländerbeirats-Vorsitzende Salomé Korschinowski sieht es als „unsere Aufgabe, die Menschen zusammenzubringen, dass sich Kulturen austauschen“. Das sei das Fastenbrechen gewesen mit Beteiligung von etwa zehn Nationalitäten unterschiedlichster Glaubensrichtungen. Danach habe der Beirat fast nur positive Reaktionen bekommen. Vertreter der FDP seien weder vor Ort gewesen noch auf ihr Gesprächsangebot zum Thema eingegangen, so Korschinowski. Als Christin sei sie „sehr verwundert“, dass Vertreter der FDP das Fasten auf eine bestimmte Glaubensrichtung reduziere und damit Menschen ausgrenze. wein