Kreativer Abschied nach 60 Jahren

Zwischen Bildern vom Rettershof, von der Eppsteiner Burg, dem Hohlen Stein im Winter und von Schloßborn: Manfred Guder vor seiner letzten Ausstellung. wein (2) © wein

Letzte Ausstellung des Landschaftsmalers Manfred Guder in der Alten Kirche

Kelkheim - Die Gefühlslage ist ganz gut“, sagt Manfred Guder beim Blick in die Alte Kirche. Aufgereiht steht das halbe Hessenland vor ihm - von Frankfurt bis Wetzlar. All diese Orte und Landschaften hat der 83 Jahre alte Kelkheimer in rund sechs Jahrzehnten verewigt, sich längst den Namen „Maler der Region“ verdient. Doch nach der Ausstellung, die am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr in der Galerie der Stadt an der Rotlintallee eröffnet wird, soll Schuss sein mit Guder-Solo-Schauen. Beteiligen werde er sich vielleicht hier und da. Die Plackerei mit Dutzenden schweren Ölbildern sei ihm zu viel - und es gehe ihm nicht schlecht dabei, betont er. Geöffnet ist die Ausstellung mit Werken in Öl und Aquarellen bei freiem Eintritt bis zum 16. Juli mittwochs und freitags sowie an den Wochenenden von 15 bis 18 Uhr.

Beim Besuch zeigt er zunächst das sehr expressionistische Bild eines Mannes, der Guder damals in der Städel-Abendschule auch Modell gestanden hat. So habe er angefangen und Naturalisten wie Hanny Franke immer belächelt. „Wie kann man nur so malen?“, erinnert er sich an seine Worte - um bald darauf selbst zu einem der bekanntesten Naturmaler der Region zu werden.

Schlosser, Grafiker und vor allem Maler

Wie das kam? Mit seiner Frau Karin setzt er sich seit Jahrzehnten für den Erhalt grüner Flecken ein, hat so manche Fläche vor dem Bagger gerettet. Mit den „Sindlinger Wiesen“, längst Kelkheims „grüne Lunge“, fing es an. Der erfolgreiche Bürgerentscheid gegen den Bau eines Golfplatzes am Rettershof war ein Höhepunkt. So reifte die Ideen, diese Landschaften abzubilden - um damit die Bürgerbewegung im wahrsten Wortsinn zu untermalen. In Öl entstand nach und nach ein Abbild vor allem der Taunusregion - von der Eppsteiner Burg über den Rettershof, die „Rote Mühle“ bis zur Ansicht von Königstein und dem Liederbachtal, die er als besonderen Hingucker oft gemalt und verkauft hat. Nun möchte er bei einem Nachlass von 25 Prozent möglichst viele weitere Bilder in heimische Wohnzimmer und Flure bringen, denn er weiß: Das Schlimmste sei ein großer Nachlass des Malers.

Obwohl Guder noch fit ist und weiter malen wird, sich nun aber auf leichte Aquarelle und Gouachen konzentriert, hat er schon zwei besondere „Erbschaften“ hinterlassen: Viele seine Bilder seien regelrechte „Dokumente“, betont er. Diese Ansichten geben es nach dem Abriss von Gebäuden oder Neubauten so gar nicht mehr: etwa die Ortsränder von Eppenhain und Niederhofheim oder den freien Blick zum Bad Sodener Wasserturm. Einzigartig sei auch seine Serie zu markanten Felsformationen im Taunus - 14 Steingruppen vom Hohlen Stein in Ruppertshain über den Dachsbau bei Eppenhain, den Walterstein bei Lorsbach und den Eschbacher Klippen hinter Usingen. „Da hatte ich den Wunsch, dass ich einmalig bin“, so Guder. Nur ein Motiv zeigt ihn mal selbst - mitten in der Natur mit Kappe und großer Maltasche, die eigentlich ein unfunktionierter Karton ist.

Seine Frau Karin, die selbst vor allem Vögel malt, 2024 in der Alten Kirche ausstellen möchte und noch nicht ans Aufhören denkt, ist Unterstützerin und erste Kritikerin zugleich. Auf Landschaftsmalerei habe sie verzichtet, „weil mein Mann sie ja so schön malt“, sagt die 84-Jährige schmunzelnd. „Diese Heimat, die kommt da raus. Den Taunus erfasst er wunderbar“, lautet ihr Sonderlob.

Dafür hat Guder auch einiges getan. Er lernte Maschinenschlosser, doch als er Bilder des später bekannten Künstlers Erwin Pleines sah, wollte der Höchster auch in die kreative Richtung. Er ging zur Städel-Abendschule, machte eine Ausbildung zum Grafiker, arbeitet seither freiberuflich. Neue Projekte gibt es genug: „Industrielandschaften“ sind ein Thema, den grünen Berg bei Griesheim an der Bahnlinie will er unbedingt malen - und natürlich weiter Naturschutz betreiben. Hier hat er besonders den Erhalt des Gebietes „Kräthenbach“ im Herzen von Fischbach im Visier. wein

Guders Selbstbild und seine expressionistische Premiere. © wein