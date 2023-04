Kraterlandschaft im Park

Tiefe Furchen auf Sindlinger Wiesen nach Zirkus-Gastspiel

Kelkheim - Wenn ein Zirkus in die Stadt kommt, schlagen viele Kinderherzen höher. In Kelkheim ist eine Grünfläche in Park „Sindlinger Wiesen“ in der Nähe der Grundschule stets die Anlaufstation für Direktor, Dompteure, Clowns, Artisten und Co. So auch vor wenigen Tagen, als wieder ein Zirkus in der Möbelstadt Station machte. Doch nach dem Gastspiel häuften sich jetzt die Beschwerden im Rathaus. Nicht über das Programm der Schausteller, sondern über den Zustand der Wiese. „Unser Naherholungsgebiet ist optisch nicht schön“, räumt Bürgermeister Albrecht Kündiger (Grüne) ein.

Wie er berichtet, seien die Zirkusleute mit ihren Fahrzeugen und Anhängern auf die noch feuchte Grünfläche gefahren. Sie haben dann dort bis zu 40 Zentimeter tiefe Spurrillen hinterlassen. Das Areal ähnele einer Kraterlandschaft auf dem Mond. Großflächig ist die Wiese in Mitleidenschaft gezogen, an eine Nutzung nicht zu denken. Der Zirkus habe zwar noch versucht, eine Ausweichfläche anzufahren - was aber nicht möglich gewesen sei, wie Kündiger weiß. Letztlich wurden dann auf dem Stammplatz die Vorstellungen präsentiert - bis für die Stadt nach der Abreise dann das böse Erwachen kam.

Am heutigen Montag will sich der Bürgermeister mit Fachleuten der Stadt ein Bild von der Lage machen. Er kündigt an, dass die Stadt die Wiese natürlich wieder herrichten werde. In welcher Form auch immer - das soll heute besprochen werden. Es werde auch geschaut, ob und wie die Kommune den Zirkus für den entstandenen Schaden in Regress nehmen kann. Allerdings erwartet Kündiger in dieser Sache nicht allzu viel.

Dabei hat die Stadt in den Verträgen festgehalten, dass die Nutzung des Zirkusplatzes bei schlechteren Bedingungen abzusprechen sei. Das sei nicht passiert, betont der Bürgermeister. Sonst hätte die Stadt ja von den Problemen in den „Sindlinger Wiesen“ etwas mitbekommen. „Hätten sie sich gemeldet, hätten wir es untersagt.“

Kündiger räumt aber auch ein, dass die Lage für Zirkusleute insgesamt schwierig sei. Es ist nicht leicht, überall Plätze zu finden. wein