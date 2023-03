Kollision mit Zaun

Autofahrer leicht verletzt

Zwei Autos kollidieren, dann touchiert ein Fahrzeug eine Hecke und einen Gartenzaun - es entsteht ein Schaden von mehreren Tausend Euro, ein Beteiligter wird leicht verletzt: Es ist viel passiert bei einem Unfall am Montag um 19.20 Uhr auf der Falkensteiner Straße. Laut Polizei fuhr ein 39 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto rückwärts aus einer Einfahrt. Zeitgleich bog ein 64 Jahre alter Renault-Fahrer auf die Straße in Richtung „Im Förstergrund“ ein. Das habe der 39-Jährige übersehen, so die Polizei. „Trotz eines Ausweichmanövers des 64-Jährigen, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander.“ Der Renault touchierte noch Zaun und Hecke. Der ältere Mann wurde leicht verletzt. wein