Kelkheim: „Söhne Mannheims“ im Schwimmbad

Von: Andrea Rost

Teilen

Die „Söhne Mannheims“ kommen am 1. Juli ins Kelkheimer Freibad. © imago images/Future Image

Die Stadt Kelkheim hat ihr Programm für den „Kultursommer“ 2022 vorgestellt. Wie vor der Pandemie gibt es Gastauftritte bekannter Künstlerinnen und Künstler. Ein Highlight dürfte das Konzert der Band „Söhne Mannheims“ im Freibad werden.

Vor mehr als 20 Jahren gab es schon einmal einen legendären Open-Air-Auftritt auf der Wiese im Kelkheimer Schwimmbad. Im Juni 2001 kam die Punkband „Die Ärzte“ in die Taunusstadt. 5000 Tickets wurden damals verkauft.

So viele Besucherinnen und Besucher werde man beim Konzert der „Söhne Mannheims“ am 1. Juli dieses Jahres nicht im Freibad begrüßen können, sagte Kelkheims Kulturreferentin Beate Matuschek. Pandemiebedingt würden 500 Karten verkauft. „Aber wir sind froh, dass wir nach dreijähriger Pause überhaupt wieder größere Veranstaltungen für den Kultursommer planen können. Wir schließen damit an alte Zeiten an.“ Dass die „Söhne Mannheims“ auf ihrer Tour in Kelkheim Station machten, sei nicht unbedingt zu erwarten gewesen. „Wir haben hartnäckig daran gearbeitet.“

Tickets Karten für die Veranstaltungen des Kelkheimer Kultursommers gibt es unter www.frankfurt-ticket.de sowie im Vorverkauf bei Kunst- und Bücherstube Tolksdorf, Buchhandlung Pabst und Viola’s Bücherwurm in Kelkheim.



Weitere Informationen zum Programm stehen in einem Faltblatt, das im Internet unter www.kelkheim.de heruntergeladen werden kann. aro

Traditionell liegt ein Schwerpunkt des Kelkheimer Kultursommers, der von der Stadt mit Unterstützung von Sponsoren veranstaltet wird, bei Auftritten renommierter Künstlerinnen und Künstler.

Den Anfang macht in diesem Jahr das Darmstädter Kikeriki-Theater, das am Mittwoch, 4. Mai, mit dem Stück „Himmel, Arsch und Zwirn“ in der Stadthalle Kelkheim zu sehen ist. Am Samstag, 7. Mai, folgt ein Kabarettabend mit Andy Ost und seiner Band im Bürgerhaus Fischbach. Chansons und Kabarett stehen auf dem Programm.

Das Hofgut Rettershof bildet die Kulisse für das Eröffnungskonzert des diesjährigen Kultursommers am Sonntag, 12. Juni. Star des Abends ist der Entertainer und Soulsänger Stefan Gwildis mit seiner Band. Am Sonntag, 16. Juni, veranstaltet der Lions Club Kelkheim im Rettershof ein Jazzkonzert mit dem Landes-Jugend-Jazz-Orchester Hessen. Für Freitag, 8., und Samstag, 9. Juli, laden die „Airletts“ zu Swing und Jazz in den Gutshof ein.

Ebenfalls am 9. Juli treten auf dem Gagernplatz in Hornau das Kelkheimer Blechbläserensemble OBE und die „Buckinghamshire Band of die Royal British Legion“ aus der englischen Partnerstadt High Wycombe auf. „Alles auf Liebe“ heißt es bei einem Chanson- und Kabarettabend mit Lucy von Kuhl und der Ex-Chord-Band am Freitag, 15. Juli, im Bürgerhaus Fischbach. Für Freitag, 2. September, ist auf dem Rasenplatz der TuS Hornau Am Reis ein Kerzenscheinkonzert mit der Ruppertshainer Mezzosopranistin Dzuna Kalnina-Nitzling und Stanislav Rosenberg am Piano geplant. Ebenfalls angekündigt sind der Markt für Kunst, Handwerk und Kultur und die Fischbacher Kerb mit Schlagershow, Mallorca-Party und Comedynacht im September, das Erntedank- und Handwerkerfest im Oktober und eine Aufführung des Psychothrillers „Falsche Schlange“ Ende November. Den Schlusspunkt setzt das Konzert „Christmas Classics“ mit dem Vokalquartett Colcanto am 19. Dezember in der Alten Kirche Hornau.