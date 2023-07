Keine Energie-Ideen am „Schlämmer“

Zwei Anträge der UKW in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt

Kelkheim - Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Mit diesen fast philosophischen Worten versuchte Rudolf Ackerstaff von der UKW, die Mehrheit im Parlament vom Antrag der Fraktion final zu überzeugen. Sie regt an, im geplanten Neubaugebiet „Vor dem Schlämmer“ auch neue Wege einzuschlagen. Ziel der Stadt sollte es sein, hier ein innovatives Energiekonzept zu planen und anzuwenden. „Das Thema geht uns alle an“, sagte Ackerstaff. Doch die Mehrheit konnte er nicht überzeugen. Ohne Diskussion lehnte die Koalition aus CDU, SPD und FDP gegen UKW, Freie Wähler Kelkheim und Ivaloo Schölzel (fraktionslos, Freie Wähler) den Antrag ab.

Eigentlich hatte der Vorstoß den Titel „CO2-freie Wohngebiete“. Dort heißt es allgemein: „Bei der Planung von Neubaugebieten wird - ohne vorherige Festlegung auf eine bestimmte Technologie - ein Energiekonzept erstellt, um die optimale Lösung für die möglichst klimaneutrale, nachhaltige und wirtschaftliche Versorgung des Gebietes mit Energie, insbesondere zum Heizen, aber auch zu Einrichtung und Betrieb von Lademöglichkeiten für Elektroautos zu finden.“ Ein sparsamer Einsatz von Energie und anderen Ressourcen sei notwendig, „um möglichst schnell klimaneutral zu werden und insbesondere durch Bau und Nutzung eines neuen Baugebiets die Klimabilanz nicht zu verschlechtern“, so die UKW. In Kelkheim seien Blockheizkraftwerke entstanden. „Eine Vorfestlegung auf diese Technik ist nicht mehr zeitgemäß“, betont die Fraktion, denn das „bedeutet Verbrennung von Erdgas“.

Ackerstaff erinnerte im Parlament an eine Informationsveranstaltung der Stadt mit Experten zu Energiethemen. Dort seien Möglichkeiten „anschaulich dargestellt“ worden - vom kommunalen Nahwärmenetz über Eisspeicher bis zu geothermischen Großpumpen. Die Vorträge hätten gezeigt, ein solches Projekt sei „kein Teufelswerk, sondern wichtig und richtungsweisend“.

Ihren zuvor allgemeinen formulierten Antrag hatte die UKW um ein erstes Projekt für „Vor dem Schlämmer“ ergänzt. „Wir haben hier die Chance, rechtzeitig Empfehlungen zu berücksichtigen“, sagte Ackerstaff. Das komme auch den künftigen Bewohnern zugute, da sie bereits innovative Energiekonzepte erhalten.

Nach der Ablehnung kam das Thema später beim nächsten UKW-Antrag mit dem Titel „Nahwärme im Bestand“ noch einmal kurz auf den Tisch. „Wundern muss ich mich schon über die Koalition“, so Wolfgang Coy (UKW). Denn das Bündnis lehne einen „völlig unpolitischen“ Antrag ab. Hier hätte in einem Neubaugebiet untersucht werden können, wie sich „umweltschonend und wirtschaftlich“ bauen und planen lässt. So habe er auch wenig Hoffnungen für den zweiten Antrag in dieser Richtung, fürchtete Coy. Und er sollte Recht haben: Auch hier war die Koalition dagegen.

Michael Trawitzki (FDP) erklärte, das Bündnis halte es „für selbstverständlich“, dass die Verwaltung so etwas prüfe. Die UKW scheine ja nur „geringes Vertrauen“ in ihren Bürgermeister Albrecht Kündiger zu haben, wenn sie das beantragen müsse. Zum Thema Wärmekonzept habe dieser sogar schon Kontakte zu Beratungsfirmen aufgenommen, da die Kommunen solche Pläne bis 2028 werden erstellen müssen. Daher sei der Antrag dazu „überflüssig“, sagte der FDP-Mann.

Die UKW hatte vorgeschlagen, einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. Dabei sollten Erdwärme und zum Betrieb von Nahwärmenetzen geeignete Wärmequellen (etwa Gewerbebetriebe, bei denen Abwärme in nutzbaren Größenordnungen anfällt) geprüft werden. Um dann zu schauen, wo ein solches Wärmenetz möglich wäre. wein