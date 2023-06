Karten gewinnen für das verbindende Sportlerfest

Spielt im Volleyball-Team: Uyangaa aus der Mongolei. © Kloos und Co. Medien

Inklusiver Tag in der Stadtmitte / Verlosung für Kinofilm „All inclusive“ / Ausstellung des Künstlerkreises

Kelkheim - Das olympische „Fieber“ steigt in der Möbelstadt. Die Kelkheimer werden bald Teil der großen Sportbewegung. Natürlich sind die Anlagen hier zu klein für Olympia. Doch ein wenig können und sollen die Menschen hier den Geist der Spiele spüren. Auf Initiative der Stadtverwaltung ist Kelkheim „Host Town“ für eine Delegation aus Sambia vor Beginn der „Special Olympics World Games“ in Berlin, dem sportlichen Wettstreit für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung.

Herzstück des heimischen Gastgeberprogramms ist ein inklusives Sommerfest am Dienstag, 13. Juni, von 14 bis 17 Uhr in der Stadtmitte Süd. Los geht es mit einem Fackellauf mit Sportlern aus Sambia und Kelkheim um 14 Uhr am „Goldenen Löwen“ in Münster. Von dort geht es durch den Park „Sindlinger Wiesen“ ins Zentrum. Um 14.30 Uhr folgt dort ein Showtanz der Gäste mit der Tanzschule Motsi Mabuse. Ab 15 Uhr gibt es Sportangebote: integrative Tanzgruppe der „Lebenshilfe“, „Drums alive“ mit Marion Sauer, Balltraining mit dem Tennis- und Eissportverein, Infos und Spiele der „Lebenshilfe“ und dem Sportkreis Main-Taunus. Der Künstlerkreis bietet das Kreativangebot „Bau dir deine Weltspiele“. In der Buchhandlung Tolksdorf gibt es Lesungen und Gespräche mit der Ruppertshainer Autorin Jutta Hajek um 15.30 Uhr zum Thema „Bloß nicht aufgeben“ und um 16.30 Uhr zu „Trotz und Ehrgeiz“.

Der Künstlerkreis beteiligt sich in seinem „Kunstraum“ an der Parkstraße 2 am Gesamtprojekt auch mit einer Ausstellung „Siehst du mich“, die Kreative des Vereins und der Praunheimer Werkstätten vereint, am 11. Juni um 11Uhr eröffnet wird bis zum 25. Juni donnerstags und samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen ist. (Bericht folgt). Auch das Kino im Vereinshaus Hornau, Rotlintallee 2, ist dabei. Es zeigt den Film „All inklusive“. Für die Vorstellung am Mittwoch, 14. Juni, um 19.30 Uhr vergibt diese Zeitung in Kooperation mit der Stadtverwaltung drei mal zwei Freikarten. Dazu bis Montag, 12. Juni, eine Mail an hk-redaktion@fnp.de senden und eine Telefonnummer angeben.

Was erwartet die Besucher im Kinosaal? Der Film „All inclusive“ erzählt die Geschichte von jungen Sportlern, die mit geistigen Beeinträchtigungen leben. Sie wollen bei den Special Olympics teilnehmen, mit rund 7000 anderen Athleten. Einer der Protagonisten ist Timo. Er lebt in Hamburg und spielt Tennis. Toivo und Roope kommen aus Finnland und segeln als Team. Uyangaa aus der Mongolei möchte mit ihrer Volleyballmannschaft teilnehmen, Mary Stella aus Kenia kämpft mit ihrer Fußballmannschaft um eine Qualifikation. Über einen Zeitraum von drei Jahren hat das Filmteam die Sportler bei ihren Trainings, den Qualifikationswettbewerben und Vorbereitungen begleitet. „Dabei erleben wir nicht nur ihre sportlichen Erfolge und Misserfolge, sondern sehen, mit welch Hürden sie aufgrund ihrer Beeinträchtigung in den jeweiligen Ländern konfrontiert sind“, heißt es. Mit inklusivem Sport vieles positiv verändern - Ziel des Films und der Stadtkampagne. wein

Timo aus Hamburg ist beim Tennis dabei. Kloos und Co. Medien (2) © Kloos und Co. Medien