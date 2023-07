Jubilar „in absoluter Hochform“

Gutes Team: die amtierenden Einsatzkräfte und die Alters- und Ehrenabteilung. feuerwehr © Feuerwehr

Feuerwehr Fischbach feiert 125. Geburtstag / Lob für junges, engagiertes Team

Kelkheim - Früher war es mein Feuer, dein Feuer. Heute gibt es nur unser Feuer.“ Heinz Sauer kann beurteilen, wie sich die Zeiten bei den Brandschützern in Kelkheim gewandelt haben. Seit 1964 ist er Mitglied bei der Fischbacher Feuerwehr, war zehn Jahre Stellvertretender Wehrführer. Mit seinem langjährigen Kameraden Werner Kalig erinnert er sich noch, wie er als 14-Jähriger aus dem Fenster beim Schulunterricht die Rauchsäule am Rossert gesehen hat. Die Jugendlichen rückten mit aus, hatten als Helfer schon ihren Anteil beim Löschen.

Knapp an einer Katastrophe vorbei

Nun sind beide Routiniers Besucher beim Fest zum 125. Geburtstag der Fischbacher Feuerwehr. Sauer gratuliert auch als Vorsitzender des Vereinsrings, dankt den Familien und Angehörigen, vor allem aber den aktiven Kameraden und wünscht ihnen, „dass sie immer wieder von ihren Einsätzen gesund zurückkehren“. Kalig und Sauer sind zusammen mal knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt: Als es in einer Fischbacher Messebaufirma brannte, waren sie als Atemschutzgeräteträger im Gebäude. Wenige Sekunden, nachdem sie das Haus verlassen hatten, sei die Decke einstürzt, erzählen sie.

Lustig hingegen sei es gewesen, so Sauer, als sie mal singend mit dem Auto von einem benachbarten Wehr-Umzug zurückkehrten. Ein spaßiges Versehen war, dass sie auch das Funkgerät angeschaltet hatten und die Leitstelle ihren Gesang hören konnte.

Mit dem heutigen Team sind die Oldies Kalig und Sauer sehr zufrieden. Der Zusammenhalt sei prima, bei Kalig sind Sohn Alexander und Enkel Marlon dabei. „Die jungen Leute sind super“, lobt er, der fast 60 Jahre dabei ist. Harald Metzler hat seinen Sohn Jonas motivieren können - und Enkel Zayn (2) hat schon ein Fischbacher Feuerwehr-Shirt. Metzler war lange Wehrführer, sieht seine Nachfolger „gut aufgestellt“. Wichtig sei ihm immer eine vernünftige Ausrüstung und ein intaktes Gerätehaus gewesen. Dass in seiner Zeit während des Umbaus kurzzeitig der Rewe-Supermarkt wegen eigener Umbauarbeiten dort einzog, sieht er heute mit einem Schmunzeln und als vernünftige Sache.

Es läuft also bei der Fischbacher Feuerwehr damals wie heute. Und dabei sei die Truppe noch besonders jung, wie Wehrführer Erik Hammersen beim Fest vorrechnet. Bei Hunden werde das Alte mal sieben genommen, bei der Wehr teilt er lieber durch fünf: „Und mit 25 geht es uns sehr gut“, sagt er schmunzelnd im Gespräch mit Moderator Sven Link, der als Quereinsteiger dazu kam. Mit einem Freund habe er einen Schwimmer nach einem Schlaganfall aus dem Wasser gerettet - und gedacht, dass auch er helfen wolle. In Fischbach sei das Team prima, gerade die jungen Leute sehr engagiert, so Link. „Ich hoffe, dass sie ein Magnet sind, um neue Leute zu begeistern.“

Getan hat die Wehr an ihren Festwochenende eine Menge dafür. Am Samstag gibt es Spielangebote für Kinder, eine große Fahrzeugschau und abends vor einigen Hundert Gästen Musik beim Wirtshausabend. Am Sonntag weckt das FZH Blasorchester mit einem kleinen Umzug die Leute im Ort, bei einem Gottesdienst gibt es Beistand von oben, bei den Grußworten Glückwünsche und Umschläge von anderen Vereinen. Bürgermeister Albrecht Kündiger betont: „Feuerwehr und Bürger haben eine Einheit gebildet, nur so war es möglich, so gute Dienste zu leisten.“ Im Moment seien die Fischbacher auch dank einiger Zuwächse „in einer absoluten Hochform“. Ein schwieriges Thema - den möglichen gemeinsamen Stützpunkt mit Kelkheim und Hornau - streift der Rathauschef am Rande. Diese Entscheidung müsse die Politik treffen, wolle dazu mit den Wehren im Gespräch bleiben. Kündiger betont aber auch, dass die Feuerwehrvereine gerade hier in Fischbach eine hohe Bedeutung haben. Wehrchef Hammersen und Jugendwart Sven Möser wollen das Thema beim Fest nicht vertiefen, sehen jetzt ebenso die Politik am Zug. Die Lage sei „gut, Wünsche habe ich nur wenige“, so der Wehrführer. Ein paar mehr Kräfte tagsüber wären gut. In der Einsatzabteilung seien es aktuell auf dem Papier 56 Helfer, bei den Übungen um die 30, so Hammersen und Möser. In der Jugendwehr mit 13 Leuten und den „Minilöschern“ mit etwa 12 sehen sie aber schon Luft nach oben. 2024 freuen sie sich, wenn das neue Löschfahrzeug kommt.

Zum Fest kommen viele aufmunternde Worte. So lobt Kreisbrandinspektor Kai Beuthin: „Ihr macht eine super Arbeit.“ Lorette Hornung vom SV Fischbach nennt den „Mut und Gemeinschaftssinn“ sowie „Willen, in schwierigen Zeiten Anderen zu helfen“. wein

Sven Link, Harald Metzler, Heinz Peter Niehaus, Erik Hammersen und Heinz Sauer (von links) beim Festkommers. wein © wein