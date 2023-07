Jagdgenossenschaften zufrieden mit Leinenpflicht

Weniger Nachstellungen durch frei laufende Hunde / Beim Infoabend wird Bilanz über die Testphase gezogen

Kelkheim - Gab es bisher immer wieder verletzte oder auch zu Tode gehetzte Rehe, so wurden in diesem Jahr weniger Nachstellungen von Hunden registriert und auch die Zahlen des Niederwildes, wie beispielsweise Hasen und Rebhühner, haben sich positiv entwickelt. Auch das Verbeißen durch bedrängtes und vertriebenes Wild konnte reduziert werden.“ Das teilen die Chefs der vier Kelkheimer Jagdgenossenschaften, Heinz Kunz, Rafael Wiegelmann, Axel Glöckner und Klaus Hartmann, mit und ziehen aus ihrer Sicht in einer Anzeige ein „äußerst positives“ Fazit der Hunde-Leinenpflicht, die von März bis zum 15. Juli galt. Sie loben alle Hundehalter, „die während dieser für den Nachwuchs so wichtigen Zeit ihre Lieblinge angeleint haben“. Auch habe der städtische Hundebeauftragte Gerhard Winkler stets geschaut, dass diese Regelung während der Brut- und Setzzeit auch eingehalten wird.

Dieses Lob der Jagdpächter wird ergänzt durch ebenfalls positive Rückmeldungen von Naturschützern und Landwirten, wie Bürgermeister Albrecht Kündiger berichtet. Denn frei laufende Hunde haben Wildtiere aufgescheucht, aber auch Schäden an der Erntefrucht oder dem Grün in Wald und Feld hinterlassen. Der Rathauschef weiß aber: Das Lob hier ist nur die eine Seite der Medaille. Denn auch in Kelkheim spiele der Hund in Familien „eine große Rolle“. So sei der Ärger schnell da gewesen, als die Bürger an den Außen-Grünflächen die Schilder zur Leinenpflicht entdeckten. Kündiger weiß von „einem großen Proteststurm“ und Aussagen wie: „Mein Hund hört“ oder „Mein Hund läuft nicht weg“. Er kann eine Argumentation der Halter nachvollziehen: Ein Hund brauche seine natürliche Bewegung, Verhaltensstörungen würden durch ständiges Anleinen zum Teil dann erst auftreten.

So sitzt die Stadt zwischen den Stühlen: zufriedene Jäger, Naturschützer und Landwirte hier, erboste Hundehalter dort. Letztlich seien die meisten Frauchen und Herrchen einsichtig, viele Knöllchen habe der städtische Aufpasser nicht verteilen müssen, berichtet Kündiger. Eine Diskussion wird es aber am Dienstag, 12. September, um 19.30 Uhr im Plenarsaal des Rathauses geben. Dann möchte die Stadt mit allen Beteiligen bei einem Informationsabend Bilanz der ersten Kelkheimer Leinenpflicht ziehen. Und die Frage in den Raum stellen, ob sie 2024 wieder kommen soll. „Ich hoffe auf eine faire Diskussion“, sagt Kündiger - wohl wissend, dass zwei Welten aufeinander prallen.

Die Stadt hatte versucht, eine Alternative zu bieten. Am Zeilsheimer Weg wurde eine Hundewiese angelegt. Allerdings passierte dies recht spät, nachdem eine solche Anlage im Außenbereich am Kloster so nicht möglich war. „Sie wurde nicht in dem Umfang genutzt wie erhofft“, räumt der Bürgermeister ein. Einerseits biete die Sandfläche zu wenig Schatten, andererseits sei sie für Eppenhainer oder Ruppertshainer im Gewerbegebiet Münster nicht wirklich attraktiv als Alternative.

Kündiger betont: „Der nächste 1. März kommt ja wieder.“ Deshalb nimmt er die Politik in die Pflicht, im Winter eine erneute Entscheidung über die Leinenpflicht zu treffen. Die Freien Wähler Kelkheim hatten politisch bereits beantragt, diese Vorschrift wieder abzuschaffen. Dieser Vorstoß wurde zurückgestellt, bis das Resümee abgeschlossen ist.

Um die Corona-Zeit haben sich viele Bürger einen Vierbeiner angeschafft. Waren es 2019 noch 1419 Hunde, so stieg diese Zahl 2022 auf 1622, in diesem Jahr sogar auf 1792 an. Die Steuer beträgt jährlich 96 Euro. Eine Befreiung gibt es für Therapie-, Blinden- oder Hütehunde. Für einen gefährlichen Vierbeiner sind 600 Euro fällig. Wer sich nicht an die Meldepflicht hält, dem drohen Bußen bis zu 10 000 Euro.