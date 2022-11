Initiative wieder aktiv

Teilen

Bäume gegen Baugebiet

Kelkheim - Warten Sie nicht, bis die Bagger rollen.“ So wirbt die Bürgerinitiative gegen „Hornau-West“ für ihr Anliegen, das Areal zwischen Berliner Ring in Kelkheim und Gagernring in Hornau nicht zu bebauen. Die Gruppe macht wieder mobil. Sie lädt zu Info-Stammtischen ein. Der nächste Termin ist heute, 10. November, ab 18.30 Uhr im Restaurant „Europa“, Gagernring 1. Die weiteren Treffen sind immer für den zweiten Donnerstag im Monat dort geplant.

Eine weitere Aktion der BI folgt am Samstag, 12. November. „Anpflanzen statt Abholzen“ soll das Motto lauten. Die Mitglieder der BI und willkommene helfende Hände wollen den Baumbestand auf den Streuobstwiesen im Gebiet „Hornau-West“ auffrischen. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail unter initiative.gegen.hornauwest@outlook.de anmelden und über Details informieren.

Zum möglichen Baugebiet hat die Koalition aus CDU, SPD und FDP Eckpunkte durchgesetzt: Fünf bis sechs Hektar Wohnbaufläche, mindestens 50 Prozent Mehrfamilienhäuser in drei- bis viergeschossiger Bauweise, es sind ein Grundstück für eine Zusammenlegung der Feuerwehren Fischbach, Hornau und Kelkheim und eine durchgängige Verbindungsstraße, die „Gagern-Spange“, vorzusehen. Der Magistrat soll ein Fachplanungsbüro beauftragen. wein