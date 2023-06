Ideen der Ingenieure von morgen

Teilen

Leon (12) und Felix (13) mit Seifenblasenmaschine. wein © wein

Seifenblasen-Maschine, Filme, Programmieren: Bürgerstiftung ehrt „MINT-Spitzen“

Kelkheim - Wie am Fließband produziert die lustige Maschine Marke Eigenbau die Seifenblasen. Über eine Flasche fließt das Mittel in ein Becken. Dort nehmen zwei Plastik-Halterungen die Flüssigkeit auf, drehen sich abwechselnd zu einem Ventilator. Und von dort werden die Blasen ins Foyer des Plenarsaals im Rathaus gepustet. Leon (12) und Felix (13) haben ihre Apparatur hier aufgebaut. Stolz zeigen die beiden Tüftler aus der 7. Klasse der Gesamtschule Fischbach (GSF), das ein Minicomputer, der „Calliope“, dieses ganze System steuert. Sie hätten eine ähnliche Maschine mal im Internet gesehen und dann einfach mal drauflos gebaut, erzählt Leon, der schon im vergangenen Jahr mit ein von „Calliope“-Sensoren gesteuertes Auto hier vorgestellt hat.

Anreize geben für Naturwissenschaften

Die Bürgerstiftung hat wieder zur Preisverleihung der „MINT-Spitzen“ für die drei weiterführenden Schulen GSF, Eichendorffschule (EDS) und Privatgymnasium Dr. Richter (PDR) eingeladen. Viele kreative Köpfe sind gekommen, um für ihre klugen Ideen und Leistungen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ausgezeichnet zu werden. Das Foyer im Rathaus wird dabei stets vorab zum Erfinderlabor, denn hier zeigen junge Leute ihre Projekte.

Im Saal selbst werden die Urkunden übergeben. Börris Kübel, Zweiter Vorsitzender der Bürgerstiftung, freut sich, dass es bereits die 12. Auflage der „MINT-Spitzen“ ist - initiiert vom damaligen Vorstandsmitglied, dem Ruppertshainer Physikprofessor Horst Schmidt-Böcking. „Ziel ist es, dass wir die Bildung fördern“, so Kübel. Bürgermeister Albrecht Kündiger ergänzt, die Stiftung gebe „Anreize für die Naturwissenschaften“, die Schüler würden über Wettbewerb und Preise „zu Spitzenleistungen motiviert“. In diesem Jahr gibt es Kelkheim-Gutscheine und Multifunktionsstifte. Zudem die begehrten Urkunden, die auf Fotos mit den Kindern auch von den vielen Eltern im Saal festgehalten werden.

An der EDS werden die Schüler unter anderem für die Programmier-AG geehrt. Geleitet wird die Gruppe von Schüler Marvin Schopf. Er sei dankbar, dass er das Wissen an die Jüngeren weitergeben dürfe - im ersten Teil mit der einfachen Programmiersprache „Scratch“, später dann wie an der GSF am „Calliope Mini“. Es sei der Wunsch der Schüler gewesen, von jungen Leuten angeleitet zu werden, sagt Fachbereichsleiter Alexander Fischer.

Mit dem „Calliope“ hat auch die GSF so einiges umgesetzt, unter anderem blinkende Ufos oder ein Leucht-Aquarium. Und wenn in der Erde im Blumentopf genug Wasser ist, zeigt der Mini-PC bei einem Projekt einen Smiley an, so AG-Leiterin Kerstin Henninger.

Am PDR wird das Pendant „Arduino“ von Annemarie Sieg-Stieler und Michael Lörzer in der AG für die 5. Klassen eingesetzt. Die Kinder präsentieren einen digitalen Würfel, einen Zufallsgenerator, eine lustige digitale Sanduhr und das Spiel „Snake“, bei dem mit einem Cursor eine Schlange gefangen werden muss. Roland Stark, Papa von AG-Mitstreiter Justus, findet die Ideen klasse. Da er Softwareentwickler ist, halte er von den „MINT-Spitzen“ sehr viel.

Um die Technik kümmert sich seit einigen Jahren schon die Film-AG am PDR. Geleitet wird sie offiziell von Virginia Caneo-Barreira, doch auch hier gehen mit Ole und Tom (beide 16) Schüler in die Verantwortung. Inzwischen machen 28 junge Leute der Klassen 5 bis 10 mit. Zum Experimentieren und Einarbeiten hat der Tross am Rhein gefilmt. Schwerpunkt war später die Vertonung eines Films mit Lego-Figuren, bei dem jedem Schritt, jeder Aktion Geräusche zugeordnet wurden.

Die GSF wiederum hat einen internen Wettbewerb „Denk mit - mach mit“. Hier ging es darum, eine Büroklammer möglich langsam zu Boden fallen zu lassen. Von einem Luftschiff mit Ballon bis zu einer Seilwinde war vieles dabei. Neu in Fischbach ist die „MINT +“ und „Lab“-AG, bei der technische Dinge mit Kunst kombiniert werden - speziell für Mädchen. So hat das Trio eine Stickmaschine programmiert, um damit Schullogo zu gestalten.

So haben sich alle drei Schüler wieder mächtig ins Zeug gelegt, bei Mathe-Wettbewerben vordere Plätze belegt. Tayo Vogel von der EDS stehe noch vor dem Sprung in den „Pangea“-Bundesentscheid, berichtet Fischer. Am PDR wurde in Mathe in Teams beim „Bolyai“-Wettbewerb gerungen. wein