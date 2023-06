Gründerpreis für Solar-Freunde

In ihrem Element: Torsten Bielmann und Alaittin Cifci (v. l.) beraten einen Besucher in Sachen Photovoltaik. Die Ruppertshainer Freunde gewannen mit der Firma „Bi & Ci-Tec“ den 1. Preis. efx © efx

Verein zur Förderung von Existenzgründungen feiert 25. Geburtstag mit Messe

Kelkheim - Was haben Solarpanels, ausrangierte Kitesegel, Kurzarmhemden mit Bembeldruck, Gesundheitstrainer und Kindercoachs miteinander gemeinsam? Sie und andere Jungunternehmer gehörten am Samstag zu den Teilnehmern des Gründerwettbewerbs in der Stadthalle. Der Kelkheimer Verein zur Förderung von Existenzgründungen (VfE) feierte Silberjubiläum. Der Wettbewerb einiger Gründer war ein Baustein der 25-Jahr-Feier.

Anwesend waren acht Gründerfirmen, die es in die Endausscheidung geschafft hatten. An Informationsständen stellten sie ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Die Jury vergab drei Preise. Hinzu kam als vierte Anerkennung der Publikumspreis, bewertet von den Besuchern, die Stimmzettel abgaben. Die Voraussetzungen zur Teilnahme skizzierte Vorstand Bartelt: „Teilnehmen konnte jeder, der zwischen 2013 und 2021 gegründet und seinen Hauptsitz in der Region hat oder mit dem VfE gegründet hat.“ Laut Ausschreibung durften sich Interessierte aus Hessen und der Region Rheinhessen melden. Tochterunternehmen oder Franchisenehmer wurden nicht berücksichtigt. Es gab weder Alters- noch Brancheneinschränkungen. Prämiert wurden die erfolgreichsten Unternehmensgründungen der letzten zehn Jahre.

Doch bevor das Geheimnis gelüftet wurde, stand die Gründermesse auf dem Programm. Miriam Castle-Weiss war als Fotografin für Business- und Familienfotografie in der Stadthalle. Castle-Weiss gründete ihr Unternehmen mit Hilfe des VfE. Auch mit von der Partie war die Kelkheimerin Angela Hess, die sich als Kinder- und Jugendcoach bereits einen Namen erarbeitet hat. Sie unterstützt junge Menschen dabei, Ängste, Wutanfälle oder Probleme mit der Schule aufzulösen.

HILFE ZUR SELBSTHILFE IN ELF ORTEN Der Verein zur Förderung von Existenzgründungen entstand 1998. Gegenwärtig helfen mehr als 50 Mitglieder ehrenamtlich und kostenlos auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Sie sind Aktive im Beruf, Jungunternehmer und berufserfahrene Ruheständler. „Wir bieten etwa fachgerechte Schulungen und unterstützen bei der Erstellung und Überprüfung von Geschäftsplänen“, sagt Vorstand Reinhard Bartelt. Kollege Eberhard Kolb ermuntert, die Angebote des VfE zu nutzen. Ziel sei Hilfe zur Selbsthilfe. Das Gründerforum und der Wettbewerb mit den drei vierstellig dotierten Jury-Geldpreisen und dem Publikums-Sachpreis wurden dank Sponsoren möglich. Sprechstunden bietet der VfE in elf Main-Taunus-Orten. Infos auf www.vfe-kelkheim.de . efx

Kindercoach, Fitness und Bembelhemden

Aus dem Dienstleistungsgewerbe war die Firma „Liberbyte“ gekommen. Die Jungunternehmer Timo Straten und Tero Salomaa haben eine Plattform entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Nachhaltigkeitsdaten effektiv zu verwalten. Seit 2021 existiert das fünfköpfige Start-up in Eppstein. In diesem Jahr waren sie bei der Südamerika-Reise von Bundesminister Robert Habeck dabei.

Das Fahrradstudio Kraus erläuterte bei der Messe das Produktportfolio, Serviceleistungen und Neues aus der Fahrradwelt. Auch dabei waren Christian Jakob und Rebecca Schmalenbach, die sich als „Schönwetterfront GmbH“ auf die Gestaltung und Fertigung von regional inspirierten, nachhaltigen „Aloha“-Kleidungsstücken spezialisiert haben. Die „Schönwetterfront“ fertigt seit 2016 Kurzarmhemden und Strümpfe mit Frankfurter Bembelmotiven, gerippten Apfelweingläsern oder Rheingauer Weintrauben. Modemacher sind auch „Stay in Kite“. Die Firma aus Kelkheim stellt aus alten, ausrangierten Kite- und Surfsegeln Taschen und Kleidung her.

Das Portfolio in der Stadthalle rundeten die Gesundheitstrainer der Kelkheimer Firma „EMS Lounge“ und die Solaranlagenprofis von „Bi & Ci-Tec“ mit den Geschäftsführern Torsten Bielmann und Alaittin Cifci ab, ebenfalls aus der Möbelstadt. Am „Bi&Ci-Tec“-Infostand war das Interesse besonders groß. Die Gründer kennen sich aus Kindheitstagen und sind in Ruppertshain aufgewachsen. Die Firma war bis März noch in Hofheim beheimatet. „Die Photovoltaik ist eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative, um aus Sonnenenergie Strom zu erzeugen“, sagte Cifci. Sein Geschäftspartner ergänzte: „Wir alle sollten unseren CO2-Fußabdruck möglichst klein halten. Deshalb entstand unsere Firma.“ Bi&Ci-Tec böte nicht nur schlüsselfertige Photovoltaik-Anlagen, so das Gründerduo im Gespräch mit dem Kelkheimer Germar Betz. Von der Beratung über die Planung, Einbau, Abwicklung bis zur anschließenden langfristigen Kundenbetreuung, läge alles in einer Hand. Der mögliche Kunde hörte interessiert zu und nutzte auch die anderen Infoangebote der Messe zufrieden aus.

Am Nachmittag stieg die Spannung, als sich die Stuhlreihen füllten, VfE-Vorsitzender Waldemar Haux und Landrat Michael Cyriax die Preise verliehen. Rang 3 ging an die „Schönwetterfront“. Zweiter wurde die Firma „Liberbyte“. Und Sieger des Wettbewerbs sind die Solarunternehmer von „Bi&Ci-Tec.“ Auch das Publikum hat seinen Liebling gewählt: Kinder- und Jugendcoach Angela Hess. Bei Getränken und einem Imbiss reiften im Anschluss vielleicht schon die nächsten Geschäftsideen.