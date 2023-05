Familienzentrum steht für Qualität

Sie freuen sich mit den Kindern über die Urkunde und eine Tasse fürs Familienzentrum: Ursula Müller, Pfarrer Klaus Waldeck, Dorothee Hofmeier, Claudia Krüger und Barbara Lecht (von links). Fucha © Fucha

Katholische Pfarrei hat sich in sieben Kriterien bewährt und Zertifikat erhalten

Kelkheim - Rot, Grün, Gelb, Blau: Bunt sind die Farben des Regenbogens. Mindestens genauso bunt ist das Familienleben. Denn Kinder sind ein Segen Gottes. Jetzt wurden viele Kinder und Familien des Familienzentrums St. Franziskus während eines besonderen Gottesdienstes von Pfarrer Klaus Waldeck gesegnet. Grund war eine besondere Auszeichnung. Das Familienzentrum wurde vom Bistum Limburg zertifiziert. Die Urkunde „Familien im Zentrum“ überreichte Dorothee Holmeier vom bischöflichen Ordinariat Limburg. Sie besuchte zur Feierstunde mit Gottesdienst Kinder, Eltern, Großeltern. Erzieherinnen. Im Garten des Gemeindezentrums Fischbach wurde die Gratulantin aus Limburg von Gemeindereferentin Ursula Müller und Kita-Koordinatorin Claudia Krüger empfangen.

Im Rahmen des Familiencafés im Gemeindegarten neben der katholischen Kirche kam die große Kita-Familie zusammen. „Das Familienzentrum existiert seit zehn Jahren. Wir haben einmal klein angefangen“, erinnerte sich Müller. Den Anfang machten die Einrichtungen „St. Franziskus“ in Kelkheim und „St. Hildegard“ in Hornau. Nach der Fusion kamen dann die Kitas „Guter Hirte“ (Fischbach), „Sancta Maria“ (Ruppertshain), „St. Adelgundis“ und „St. Georg“ (beide Münster) dazu. Die Kita-Gemeinde wuchs und gedieh.

Die Kinder hatten mit den Erzieherinnen ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Alle Altersgruppen wurden in den Gottesdienst einbezogen. Der Kinderchor mit mehr als 30 Jungsängern stimmte an: „Wir feiern heut’ ein Fest, weil Gott uns alle liebt. Herein, herein, wir laden alle ein.“

„Wie fühlt es sich denn an, wenn man gelobt wird?“, fragte Müller, als der Applaus der Eltern abebbte. Die Gemeindereferentin gab die Antwort dann selbst: „Das ist doch eine tolle Sache, oder?“ Sie leitete über zur Auszeichnung, die Holzmeier in der Hand hielt. Auf der Urkunde steht: „Das Familienzentrum der Pfarrei St. Franziskus in Kelkheim wurde erfolgreich nach dem Anforderungskatalog FiZ für katholische Familienzentren im Bistum Limburg auditiert.“ Das bedeute, so Holzmeier, dass die Kelkheimer alle sieben Qualitätsbereiche zu je mindestens 75 Prozent abdeckten: Familie, Pfarrei und Glauben, Sozialraum, Steuerung, Personal, Ressourcen, Qualität und Sicherung. Das Zertifikat gilt bis zum 31. Dezember 2025. Danach müsse es erneut beantragt werden.

Dass die Prüfung positiv verlaufen ist, freut nicht nur Kinder, Eltern und Mitarbeiter. Auch aus dem Rathaus gab es Glückwünsche. Bürgermeister Albrecht Kündiger (Grüne) schaute im Gemeindezentrum vorbei. Er betonte in einer Ansprache die „erfolgreiche Arbeit“. Und weiter: „Wir sind froh über diese aktive katholische Gemeinde. Was wäre die Stadt ohne Kinder?“ Kinder seien Zeichen des Glücks, schenkten Freude und Hoffnung, Zuversicht und Zukunft.

Das Zentrum soll den Kontakt von Familien untereinander durch „lebendige Orte für Begegnung und Kommunikation aller Generationen“ fördern. 2014 hat sich die damalige Pfarrei St. Franziskus für das Bistumsprojekt „Netzwerk Familienpastoral“ beworben mit dem Ziel, in Kelkheim ein Familienzentrum zu gründen. Ehrenamtliche Gemeindemitglieder, die Kitas, Kooperationspartner wie die Familienbildungsstätte, begleitet von Fachleuten des Bistums, schoben den Prozess an.

Mit der Zusammenlegung zur neuen Pfarrei St. Franziskus öffnete sich das Zentrum weiter. Erreichbar ist es unter familienzentrum@sankt-franziskus.de . Heute, 30. Mai, ist um 15 Uhr im Franziskushaus Hornau das Familiencafé „Jung und Alt“.