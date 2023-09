Erster Panoramablick vom neuen Atzelbergturm

Rakete? Oder welchen Spitznamen bekommt der neue Turm? © wein

Innovative Konstruktion wird am Samstag eröffnet, danach muss sie aber noch mal geschlossen werden

Kelkheim - Ich vertraue dem Statiker, dass das auch hält und fühle mich sehr sicher.“ Bürgermeister Albrecht Kündiger hat die Plattform in 27 Metern Höhe als Erster aus dem Tross erklommen. Bauamtsmitarbeiter Martin Stephan ruckelt ein wenig am Geländer, das Wackeln des neuen Atzelbergturms ist zu spüren. Auch, als später der Wind pfeift. Doch der Ausblick entschädigt weniger schwindelfreie Leute für den Aufstieg der 156 Stufen und - kleine mulmige Momente.

Ein wenig im Dunst sind die Frankfurter Türme zu sehen, viel besser des Turmes Heimatort Eppenhain, Bremthal und Ehlhalten, Glashütten und Schloßborn, Königstein mit der „Konkurrenz“, dem ebenso neuen Hardtbergturm, und der Burg.

30 Tonnen Stahl, 3000 Schrauben

Kelkheims kleinster Stadtteil hat nach sechs Jahren sein Wahrzeichen wieder. „Zu Eppenhain gehört ein Turm“, so Kündiger, beim offiziellen ersten Besichtigungstermin mit Planern, Baufirma, Stadt und Presse. Das habe hier Tradition. Angefangen mit dem Luisenturm aus Stahl, den Farbwerke-Direktor Maul für seine gleichnamige Frau hier bauen ließ. 1976 wurde er wegen Baufälligkeit abgerissen, 1981 baute die Stadt den ersten Holzstift, nun hieß er nach seiner Erhebung Atzelbergturm. 2008 waren Brandstifter am Werk, 2012 wurde ein neuer Holzturm errichtet, der dann aber 2017 im obereren Teil erneut Flammen zum Opfer fiel.

Die Stadt entschied: Nun soll es wieder der sichere Stahl werden. Der Kelkheimer Architekt Detlef Schreiber machte den Entwurf, bei einer Bürgerversammlung kam kaum ein Veto von den Eppenhainern. Und erst spät, als die Planungen und politischen Entscheidungen durch waren, tauchten neue Ideen auf. Schreibers Vorschlag blieb - und wird nun bei Begutachtung stets gelobt.

„Das ist ein Turm, der in die moderne Welt reinpasst, ein gelungenes Bauwerk, eine Bereicherung und neue Attraktion in der Region“, schwärmt der Bürgermeister. Schreiber hebt die besondere „Off-Knot“-Bauweise in Kooperation mit dem ehemaligen Kelkheimer und Aachener Professor für Tragkonstruktionen, Martin Trautz, hervor. Die Stahlrohre wurden nicht an den Knotenpunkten verschweißt, sondern an den Geraden dazwischen. So erhalte der Turm „eine enorme Steifigkeiten“ und wirke zudem filigran.

FEST Der Vereinsring Eppenhain feiert das Atzelbergturmfest mit Einweihung am Samstag, 9. September, von 14 bis 18 Uhr. Um 15 Uhr ist die offizielle Eröffnung. Es gibt Essen, Trinken und Musik vom DJ, wofür Spenden für die gute Sache willkommen sind. Eine Zufahrt ist nicht möglich, offen sind die Parkplätze an der Kreisstraße. Der Vereinsring überlegt, das Fest künftig wieder regelmäßig am Turm anzubieten. wein

Das kann Markus Dann, Projektleiter der Baufirma Huhle, nur bestätigen. „Das ist ein tolles Projekt gewesen. Zwar eine Herausforderung in der Montage, aber mehr als gelungen.“ Der Wiesbadener Spezialbetrieb verbaute 30 Tonnen Stahl, drehte rund 3000 Schrauben in die Rohre. Die Verbindungen mussten millimetergenau getroffen werden - dafür baute Huhle extra eine Schablone. Zentrum des Turms in dem Stahlgerippe ist eine hohle Spindel mit 40 Zentimetern Durchmesser, an der die Stufen befestigt sind.

Auf dem Weg nach oben gibt es vier kleine Zwischenplattformen für drei bis vier Personen, die zum Ausweichen gedacht sind. Die Fläche oben hat einen Durchmesser von fünf Metern, hier hat der Kelkheimer Sebastian Borst mit seiner Höchster Firma Grafik & Idee die Stadt mit Informationstafeln über den Ausblick unterstützt. Nun kann jeder genau sehen, wo etwa der Butznickel oder der Steinkopf ist.

In Sachen Sicherheit ist alles abgenommen. Ein Stahlnetz umschließt den Koloss. Es erlaube aber ebenso wie die Gitter-Stufen von jeder Stelle einen Blick durch den Turm zu allen Seiten. Allerdings muss ein wenig zusätzlich nachgebessert werden. Deshalb wird die Stadt das Bauwerk am Samstag beim Atzelbergturmfest zwar öffnen, danach aber laut Kündiger für „kürzere Zeit“, vermutlich wenige Wochen, noch mal schließen müssen, bedauert er. Der Rathauschef nennt Kosten von rund 900 000 Euro. Davon zahlt die Versicherung etwa 280 000 Euro und der Kreis aus einem Investitionsfonds für Strahlkraft in den MTK 80 000 Euro.

Versicherung zahlt 280 000 Euro

Diese Zeitung hatte den Turm „Rakete“ getauft - der zugegebenermaßen die Spitze fehlt. Architekt Schreiber findet es gut, wenn das Bauwerk mit einem Namen lebendiger und interessanter wird. Kündiger ist gespannt, wie die Bürger ihren Turm künftig bezeichnen werden. Ob es vielleicht auch mal Gastronomie, einen kleinen Kiosk geben wird, ließ er offen. Das hänge auch von der Gästefrequenz ab. Der Grillplatz in direkter Nähe wird bleiben, der Fernmeldeturm gegenüber auch - allerdings ist er öffentlich nicht zugänglich, das alte Gebäude dort nicht genutzt und abgesichert.

Er habe es in acht Jahren Amtszeit auch nicht geschafft, dort einmal hochzukommen, so Kündiger. Aber den neuen Atzelbergturm hat er nun zum dritten Mal in kurzer Zeit erklommen - ganz ohne seine sonst auftretenden Schwindelgefühle . . .